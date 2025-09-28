“Я боялась — и пошла в бой”: четыре истории украинок на передовой

Война кардинально меняет представление о роли женщин в армии. Более 70 тысяч украинок носят погоны, и около 5,5 тысячи из них служат на боевых должностях. В 47-й отдельной механизированной бригаде Магура — сотни женщин. Каждая имеет свой путь, свои сомнения, свои победы и собственные причины взять в руки оружие.

В материале РБК Украина — четыре фронтовые истории: минометчицы Варвары Косы, офицера Дзвениславы Магуры, боевой медички Лилии Люксы и споттерки дронов Натальи Остары.

Варвара Коса: от кухни к миномету

До полномасштабной войны Варвара была студенткой и несколько лет жила за границей. Ей советовали остаться там, строить мирную жизнь. Но девушка чувствовала, что ее место в Украине.

24 февраля я поняла, что должна быть в армии. Хотела жить здесь, воспитывать детей украинцами, а не манкуртами. И куда мне еще идти, кроме армии?

Сказать иду в армию было проще, чем на самом деле туда попасть. Женщинам дорога в боевые подразделения тогда часто была закрыта, но в 47-й (еще полк) заявили, что берут всех. Варвара решила: это ее шанс.

Ее направили на должность наводчицы САУ — благодаря математическому образованию она легко могла работать с расчетами. Но на практике Варвару отправили на кухню. Она чувствовала, что способна на большее, и решила бороться за своё место в строю.

Варвара не сдалась. Она подошла к сержанту и прямо сказала:

Докуда я буду тут сидеть? Я могу больше!

Ее настойчивость сработала — вскоре женщина впервые вышла на боевое задание с оружием.

Позже Коса стала частью миномётного расчета. Училась буквально на огородах, бегая с миномётом и меняясь ролями с побратимами.

— Вот так интенсивно несколько недель готовились, как расчёт, менялись ролями и тогда уже выезжали в район Очеретино и Бердичей. Сейчас, к сожалению, это уже глубокий тыл россиян, — рассказывает военнослужащая.

Военнослужащая говорит, что другого выхода не было. Женщин в армии постоянно проверяют, поэтому когда ей написали с предложением выехать вместе на задание, она без колебаний согласилась.

Она понимала, что от этого согласия зависит ее репутация и отношение побратимов.

Дзвенислава Магура: от медика к офицеру

По специальности она архитектор. До войны не имела ничего общего с армией, но в 2022-м несколько раз пыталась вступить в ТРО.

Во Львове женщин на боевых должностях не ждали. Тогда она увидела набор в 47-ю и поняла — это её шанс.

Ее взяли стрелком-санитаром. Первый выход — сразу контрнаступление на Запорожье, когда враг засыпал кассетами и артиллерией.

— Первые раненые — это были тяжелые ампутации. Самое тяжелое — что первым был мой друг. Он бредил, едва говорил. Я на секунды впала в ступор, но дальше мы спасли его и ещё нескольких. После этого я уже не боялась никаких ранений, — рассказывает Дзвенислава.

Со временем женщина стала командиром бронемашины Bradley, а сейчас — боевым офицером на командно-наблюдательном пункте.

— Самое тяжёлое слышать по радио о погибших и понимать, что ты ничем не можешь помочь. Но офицер на КНП должен держать всех в тонусе — когда кто-то паникует, нужно направить и успокоить, — с грустью говорит защитница.

Наталья Остара: споттерка дронов

До войны она воспитывала детей, училась на сапера в центре ГСЧС. В военкоматах ей говорили: Вы женщина, вам здесь не место.

Но в итоге именно Магура дала шанс. Ее задача — снаряжать боеприпасами дроны-камикадзе и FPV. В боевых выездах она рядом с экипажем.

— Однажды во время эвакуации побратимы подорвались на минном поле. Я включила маму: говорила с ними о детях, о коляде, чтобы они держались в сознании. Потом два дня молчала — так выговорилась тогда, — вспоминает Наталья.

Для нее главный мотив службы — дать шанс молодым выжить.

Молодых ребят очень жаль. Они — наше будущее. Поэтому я здесь, чтобы они имели шанс жить.

Лилия Люкса: юная медичка фронта

Лилии было всего 20, когда она подписала контракт. Ее отец воевал с 2014-го и погиб на войне. Девушка решила продолжить его путь.

В ТЦК ей предлагали тыл, но она твердо сказала: Нет, только боевая должность.

Первый выезд — эвакуация бойца с ранением в спину.

Я никогда не забуду его глаза. На фоне летели КАБы, гудели дроны, но ты думаешь только об одном: чтобы он выжил, — говорит Люкса.

Самое тяжелое для нее — моральная сторона:

Каждый побратим, с которым ты сегодня пьешь кофе, завтра может быть у тебя на руках. Со временем психика привыкает к потерям — и это, наверное, самое страшное.

Женщина не только спасает, но и обучает такмеду, следит за аптечками. Она объясняет:

Я делаю так, чтобы мне не было стыдно потом. Я воюю за тех, кто уже погиб, и за то, чтобы следующие поколения не воевали.

У каждой из этих женщин своя история, но их объединяет общее — вера в Украину и готовность быть рядом с побратимами на самых тяжелых участках фронта.

Я воюю за тех, кто уже не может, — эти слова звучат рефреном в каждой из этих историй.

Их выбор — это доказательство того, что украинская армия сегодня не имеет гендера. Имеет лишь силу, стойкость и любовь к своей земле.

Главное фото: РБК Україна.

Военнослужащая 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения с позывным Красотка доказывает, что сила женщины в армии измеряется не физикой, а решимостью и готовностью взять на себя ответственность.

