“Я пойду, и кто-то сможет отдохнуть”: боевой путь Евгении на псевдо Красотка

Военнослужащая 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения с позывным Красотка — это живой пример того, как личная мотивация и внутренняя несгибаемость формируют героев современной войны.

Ее история — это путь от мирной жизни и волонтерства до службы в одном из самых технологичных подразделений украинской армии — батальоне беспилотных систем.

Евгения поделилась с АрмияInform тем, что подтолкнуло ее в войско, о боевом пути на Харьковщине и Донетчине, а также о неожиданных испытаниях, которые ждут на фронте.

Личный призыв: от волонтерства к армии

Девушка признается, что мысли о службе начали посещать ее еще в начале полномасштабного вторжения. Однако, чувствуя ответственность перед работой, она сперва сосредоточилась на волонтерстве.

Со временем она поняла, что этого мало. Ее впечатляли видеообращения украинских защитников, которые просили о ротации и замене.

Я подумала, что приду, и хоть один кто-то сможет отдохнуть, ведь я встану на его место, — объясняет свою мотивацию военная.

Окончательное решение пришло после поездки в Чехию в 2023 году, куда она поехала, чтобы перезагрузиться. Там она встретила мужчин, которые нелегально выехали из Украины и гордились этим.

Эта встреча стала для нее крайней точкой.

Я никого не осуждаю, но не хочу быть в окружении таких людей, — говорит Евгения.

Вернувшись, она знала, что единственный путь — это служба.

Сначала Евгении отказывали почти во всех подразделениях

Поиски подразделения оказались настоящим испытанием. Евгении отказывали почти везде, поскольку она девушка. Ей прямо говорили:

Вы девушка, у вас нет медицинского образования, вы нам не подходите. Что вы будете делать?

Она не сдавалась, рассылая резюме на разных сайтах. Когда и это не сработало, она обратилась в ТЦК, где ее встретили с тем же скепсисом, спрашивая: Что ты будешь делать, такая худая?

Однако именно там она смогла найти свой путь. Сказав, что хочет работать с беспилотными системами, Евгения получила предложение от 44-й отдельной механизированной бригады.

После прохождения тестов ее сразу зачислили в батальон БПС.

В сентябре 2024 года Евгения начала свой боевой путь, сначала работая с разведывательными Мавиками, а затем перешла на более сложные БПЛА типа крыло, в частности на Лелеку.

Боевой путь: от Харьковщины до Торецка

Свой первый боевой опыт Красотка получила на Харьковском направлении. Ее подразделение работало совместно с 3-й отдельной штурмовой бригадой во время освобождения населённого пункта Надежда.

Именно там Евгения получила легкое ранение, наехав на мину, замаскированную под бутылку.

Позже батальон работал с 66-й бригадой, где Евгения уже пилотировала Лелеку.

Ее экипаж занимался разведкой, выявляя вражеские цели, такие как пушки и движущиеся объекты, а также фиксировали попытки оккупантов строить переправы через реку, что позволило украинской артиллерии эффективно их уничтожить.

Сейчас ее подразделение держит оборону на Торецком направлении. Работа на крыльях отличается от Мавиков, она спокойнее, ведь позиции находятся дальше от линии боевого соприкосновения.

Однако Евгения подчеркивает, что опасность существует везде.

Если найдут позицию крыльев, то на нее не пожалеют ничего. Еще и FPV вражеские летают, — объясняет она.

Самым тяжелым испытанием для военной стала грязь

Наиболее сложным испытанием, как ни странно, Евгения называет не обстрелы, а грязь. Когда машины застревают, приходится преодолевать километры пешком по труднопроходимой местности.

Евгения вспоминает, как однажды, выходя с позиции после очередного боя, она чувствовала, что уже не может идти.

Я себе так говорю: Усик смог — и ты сможешь! Так себя подбадривала, — с улыбкой рассказывает военная.

Кстати, экипаж Евгении, который работает с БПЛА, состоит из трёх специалистов, и двое из них — девушки. Их экипаж известен как «экипаж девушек», хотя с ними служит парень Владислав.

Ну и мы шутим. Говорим не Владислав, а Владислава, — смеется она.

Евгения, родом из города Хорол Полтавской области, не планирует оставлять войско до победы. Она верит, что ее служба поможет Украине вернуть все свои территории.

