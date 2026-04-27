“Бабушка, садись!”: Как боевой робот стал спасательным такси для старушки на фронте

На фронте, где каждый метр простреливается врагом, украинские защитники продемонстрировали не только высокую технологичность, но и невероятную изобретательность. Бойцы 60-й отдельной механизированной бригады (Ингулецкой) провели уникальную 4-часовую операцию по эвакуации гражданских из серой зоны, использовав в качестве такси наземный роботизированный комплекс.

Дрон как поводырь и робот-эвакуатор

История спасения началась во время выполнения боевого задания, когда в одном из подвалов разрушенного населенного пункта военные заметили людей. Среди них была очень пожилая женщина, которой каждый шаг давался с огромным трудом.

Сначала гражданских пытались вывести с помощью воздушного дрона, который указывал дорогу. Однако бабушка постоянно падала от изнеможения. Тогда военные приняли нестандартное решение — задействовать наземную платформу (робот-транспортер).

— Бабушка несколько раз, к сожалению, падала, и было очень трудно идти. Поэтому ребята приняли решение забрать ее на роботе. Написали на нем: “Бабушка, садись!”, положили там теплое одеяло и таким образом вывезли ее до места, где смогли забрать на нашу боевую машину, — рассказала в эфире телемарафона “Единые новости” начальница отдела гражданско-военного сотрудничества 60 ОМБр 3 АК Наталья Багрий.

Четыре часа под прицелом

Спецоперация длилась около четырех часов. Все это время за роботом и людьми наблюдали с неба, чтобы вовремя среагировать на возможную атаку вражеских дронов. По словам Натальи Багрий, погода в этот день была на стороне спасателей: облачность и дождь помешали российским оккупантам поднять свои беспилотники и сорвать эвакуацию.

Военные не просто вывезли женщину, но и позаботились о ее комфорте: на железную платформу робота положили мягкую подстилку и одеяло, чтобы долгая поездка по бездорожью была менее болезненной для пожилого человека.

Жизнь после серой зоны

Сейчас женщина и ее семья находятся в безопасности. Военные ЦВС (гражданско-военного сотрудничества) взяли под опеку спасенных.

Сейчас бабушка и ее семья находятся в безопасном месте. Они уже обеспечены телефонами, теплой одеждой и всем необходимым. Дальше мы попробуем помочь им найти хорошее жилье для длительного пребывания, — добавила представительница 60-й бригады.

Этот случай в очередной раз доказал, что украинская армия — это прежде всего о ценности человеческой жизни. Пока враг использует технику для убийства, наши защитники превращают боевых роботов в спасательный транспорт для тех, кто больше всего нуждается в помощи.

