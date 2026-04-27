“Бабусю, сідай!”: Як бойовий робот став рятувальним таксі для старенької жінки на фронті

На фронті, де кожен метр прострілюється ворогом, українські захисники продемонстрували не лише високу технологічність, а й неймовірну винахідливість. Бійці 60-ї окремої механізованої бригади (Інгулецької) провели унікальну 4-годинну операцію з евакуації цивільних із сірої зони, використавши як таксі наземний роботизований комплекс.

Дрон як поводир та робот-евакуатор

Історія порятунку почалася під час виконання бойового завдання, коли в одному з підвалів зруйнованого населеного пункту військові помітили людей. Серед них була дуже старенька жінка, якій кожен крок давався з величезними зусиллями.

Спершу цивільних намагалися вивести за допомогою повітряного дрона, який вказував дорогу. Проте бабуся постійно падала від знесилення. Тоді військові прийняли нестандартне рішення — задіяти наземну платформу (робот-транспортер).

— Бабуся декілька разів, на жаль, падала, і було дуже важко йти. Тому хлопці прийняли рішення забрати її на роботі. Написали на ньому: „Бабусю, сідай!“, поклали там теплу ковдру і таким чином вивезли її до місця, де змогли забрати на нашу бойову машину, — розповіла в ефірі телемарафону Єдині новини начальниця відділу цивільно-військового співробітництва 60 ОМБр 3 АК Наталія Багрій.

Чотири години під прицілом

Спецоперація тривала близько чотирьох годин. Весь цей час за роботом та людьми спостерігали з неба, аби вчасно зреагувати на можливу атаку ворожих дронів. За словами Наталії Багрій, погода цього дня була на боці рятувальників: хмарність та дощ завадили російським окупантам підняти свої безпілотники та зірвати евакуацію.

Військові не просто вивезли жінку, а й подбали про її комфорт: на залізну платформу робота поклали м’яку підстилку та ковдру, щоб тривала поїздка бездоріжжям була менш болісною для літньої людини.

Життя після сірої зони

Наразі жінка та її родина перебувають у безпеці. Військові ЦВС (цивільно-військового співробітництва) взяли під опіку врятованих.

Наразі бабуся і її родина перебувають у безпечному місці. Вони вже забезпечені телефонами, теплим одягом та усім необхідним. Далі ми спробуємо допомогти їм знайти гарне житло для тривалого перебування, — додала представниця 60-ї бригади.

Цей випадок вкотре довів, що українська армія — це передусім про цінність людського життя. Поки ворог використовує техніку для вбивства, наші захисники перетворюють бойових роботів на рятувальний транспорт для тих, хто найбільше потребує допомоги.

