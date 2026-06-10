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На трасі Одеса — Рені водій у розшуку збив прикордонника: військовослужбовець у лікарні

Юлія Хоменко, редакторка сайту 10 Червня 2026, 15:30 2 хв.
Спроба прориву на Одеса-Рені

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