На трасі Одеса — Рені водій у розшуку збив прикордонника: військовослужбовець у лікарні

Звичайна перевірка документів на трасі Одеса – Рені перетворилася на кримінальний бойовик із погонею та госпіталізацією. 31-річний водій, який мав з’явитися на лаві підсудних, натомість вирішив прориватися через блокпост, ледь не вбивши військового. Про це пише Держприкордонслужба.

Екшн на блокпосту

Все почалося з того, що прикордонники зупинили автомобіль для стандартної перевірки. Коли документи 31-річного керманича прогнали по базах даних, система видала однозначний сигнал: чоловік перебуває у розшуку за ігнорування правил військового обліку.

Проте новина про необхідність додаткової перевірки викликала у водія не каяття, а агресію.

Не чекаючи подальших дій правоохоронців, він різко крутнув кермо, розвернув машину і на великій швидкості кинувся навтьоки. Під час цього небезпечного маневру порушник збив прикордонника, який стояв поруч.

Фінал у Сараті та сюрприз від слідства

Постраждалого прикордонника з травмами негайно доправили до лікарні. Сам же втікач сподівався сховатися, але план не спрацював.

Орієнтування на авто розлетілося миттєво, і вже за короткий час правопорушника притиснули в селищі Сарата Білгород-Дністровського району.

Коли ж правоохоронці почали детальніше вивчати біографію затриманого, з’ясувалися приголомшливі факти. Виявилося, що проблеми з військкоматом — це лише вершина айсберга.

Чоловік є головним фігурантом справи про розбійний напад. Більше того, саме в цей день він мав бути присутнім на судовому засіданні, але замість суду обрав шлях нового злочину.

Що загрожує гонщику

Тепер до старого обвинувачення у розбої додасться ще кілька серйозних пунктів:

Слідчі вже відкрили провадження за ст. 345 КК України (насильство щодо працівника правоохоронного органу). Це загрожує йому реальним терміном за ґратами.

За статтею 185-10 КУпАП за злісну непокору прикордонникам.

Наразі триває слідство, а зловмисник чекає на новий вирок. Правоохоронці нагадують: спроби втечі та наїзди на службових осіб лише обважнюють покарання, яке рано чи пізно все одно настане.

Головне фото: Держприкордонслужба.

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