“Я піду, і хтось зможе відпочити”: бойовий шлях Євгенії на псевдо Красотка

Військовослужбовиця 44-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Євгенія з позивним Красотка — це живий приклад того, як особиста мотивація та внутрішня незламність формують героїв сучасної війни.

Її історія — це шлях від мирного життя та волонтерства до служби в одному з найбільш технологічних підрозділів української армії — батальйоні безпілотних систем.

Євгенія поділилася з АрміяInform тим, що її підштовхнуло до війська, про бойовий шлях на Харківщині та Донеччині, а також про неочікувані випробування, що чекають на фронті.

Особистий заклик: від волонтерства до армії

Дівчина зізнається, що думки про службу почали відвідувати її ще на початку повномасштабного вторгнення. Однак, відчуваючи відповідальність перед роботою, вона спершу зосередилася на волонтерстві.

Згодом, вона зрозуміла, що цього замало. Її вражали відеозвернення українських захисників, які просили про ротацію та заміну.

Я подумала, що я прийду, і хоч один хтось зможе відпочити, адже я стану на його місце, — пояснює свою мотивацію військова.

Остаточне рішення прийшло після поїздки до Чехії у 2023 році, куди вона поїхала, аби перезавантажитися. Там вона зустріла чоловіків, які нелегально виїхали з України і пишалися цим.

Ця зустріч стала для неї крайньою точкою.

Я нікого не засуджую, але не хочу бути в оточенні таких людей, — каже Євгенія.

Повернувшись, вона знала, що єдиний шлях — це служба.

Спочатку Євгенії відмовляли майже у всіх підрозділах

Пошуки підрозділу виявилися справжнім випробуванням. Євгенії відмовляли майже всюди, оскільки вона дівчина. Їй прямо говорили:

Ви дівчина, у вас немає медичної освіти, ви нам не підходите. Що ви будете робити?

Вона не здавалася, розсилаючи резюме на різних сайтах. Коли і це не спрацювало, вона звернулася до ТЦК, де її зустріли з тим самим скептицизмом, запитуючи, що ти будеш робити, така худа?.

Однак саме там вона змогла знайти свій шлях. Сказавши, що хоче працювати з безпілотними системами, Євгенія отримала пропозицію від 44-ї окремої механізованої бригади.

Після проходження тестів її одразу зарахували до батальйону БПС.

У вересні 2024 року Євгенія розпочала свій бойовий шлях, спочатку працюючи з розвідувальними Мавіками, а згодом перейшла на складніші БПЛА типу крило, зокрема, на Лелеку.

Бойовий шлях: від Харківщини до Торецька

Свій перший бойовий досвід Красотка отримала на Харківському напрямку. Її підрозділ працював спільно з 3-ю окремою штурмовою бригадою під час звільнення населеного пункту Надія. Саме там Євгенія отримала легке поранення, наїхавши на міну, замасковану під пляшку.

Пізніше батальйон працював із 66-ю бригадою, де Євгенія вже пілотувала Лелеку.

Її екіпаж займався розвідкою, виявляючи ворожі цілі, як-от гармати та рухомі об’єкти, а також фіксували спроби окупантів будувати переправи через річку, що дозволило українській артилерії ефективно їх знищити.

Зараз її підрозділ тримає оборону на Торецькому напрямку. Робота на крилах відрізняється від Мавіків, вона спокійніша, адже позиції знаходяться далі від ЛБЗ.

Однак Євгенія наголошує, що небезпека існує всюди.

Якщо знайдуть позицію крил, то на неї не пошкодують нічого. Ще й FPV ворожі літають, — пояснює вона.

Найважче випробуванням для військової стала багнюка

Найскладнішим випробуванням, як не дивно, Євгенія називає не обстріли, а багнюку. Коли машини застрягають, доводиться долати кілометри пішки по важкопрохідній місцевості.

Євгенія згадує, як одного разу, виходячи з позиції після чергового бою, вона відчувала, що вже не може йти.

Я собі така кажу: Усик зміг, і ти зможеш! Так себе підбадьорювала, — усміхаючись, розповідає військова.

До речі, екіпаж Євгенії, який працює з БПЛА, складається з трьох фахівців, і двоє з них — дівчата. Їхній екіпаж відомий як екіпаж дівчат, хоча з ними служить хлопець Владислав.

Ну і ми жартуємо. Кажемо не Владислав, а Владислава, — сміється вона.

Євгенія, родом із міста Хорол Полтавської області, не планує залишати військо до перемоги. Вона вірить, що її служба допоможе Україні повернути всі свої території.

