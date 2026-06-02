Найвища нагорода ООН: українського миротворця посмертно відзначено Медаллю за мужність

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш оголосив про рішення нагородити найвищою відзнакою у сфері міжнародної миротворчої діяльності — Медаллю капітана Мбає Діаня за виняткову мужність — двох відважних миротворців, серед яких є громадянин України.

Почесну нагороду посмертно отримають українець Сергій Приходько та капрал Матіас Рейєс з Уругваю — подробиці рішення читай в матеріалі.

Офіційна церемонія нагородження відбудеться 5 червня 2026 року в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку в межах масштабних урочистих заходів, приурочених до Міжнародного дня миротворців ООН.

Цю медаль було засновано Радою Безпеки ООН у 2014 році для відзначення військових, поліцейських та цивільних співробітників, які продемонстрували надзвичайний героїзм під час виконання службових обов’язків під блакитним прапором.

Нагорода названа на честь капітана з Сенегалу Мбає Діаня, який у 1994 році героїчно пожертвував власним життям у Руанді, рятуючи від геноциду незліченну кількість беззбройних людей.

За всю історію існування цієї медалі її вручали лише тричі.

Українець Сергій Приходько виконував обов’язки як приватний підрядник у складі екіпажу цивільного гелікоптера, залученого до забезпечення життєдіяльності Місії Організації Об’єднаних Націй у Південному Судані (UNMISS).

У березні 2025 року на тлі різкого загострення збройного насильства у штаті Верхній Ніл пан Приходько добровільно зголосився замінити свого менш досвідченого колегу під час критично небезпечної місії з повітряної евакуації оточеної групи військовослужбовців.

Попри те, що для цього польоту ворогуючими сторонами були надані офіційні гарантії безпечного проходу, гелікоптер миротворців потрапив під масований прицільний обстріл із землі.

Сергій Приходько загинув на місці, а ще двоє членів українського екіпажу зазнали поранень різного ступеня важкості.

Його свідома готовність наразити себе на смертельну небезпеку заради порятунку інших дозволила успішно виконати місію та зберегти життя людей в умовах бойових дій. На майбутній церемонії в Нью-Йорку високу державну нагороду від його імені прийме родина загиблого героя, зокрема його донька.

Другий лауреат нагороди, капрал Матіас Рейєс з Уругваю, проявив мужність, що значно перевищувала вимоги його прямого службового обов’язку, під час виконання завдань у місті Гома у складі Місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго (MONUSCO).

У січні 2025 року, коли навколо бази спалахнули запеклі та кровопролитні бої між регулярними Збройними силами Конго та повстанським угрупованням М23, капрал Рейєс забезпечував охорону головного входу на територію дислокації миротворців.

Перебуваючи під щільним перехресним вогнем супротивників та ризикуючи життям, уругвайський миротворець неодноразово виходив у зону обстрілу, щоб врятувати та перенести до тимчасового медичного намету ООН 12 важкопоранених конголезьких солдатів, які намагалися знайти прихисток на міжнародній базі.

На відміну від українського колеги, капрал Рейєс вижив у тому бою і наразі продовжує свою службу в Конго, а його медаль у Нью-Йорку офіційно отримає представник Постійного представництва Уругваю при ООН.

