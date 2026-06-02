Світло повернули для 110 тис. родин у Києві: ситуація в енергосистемі після нічної атаки

Ніч на 2 червня стала черговим випробуванням для українських енергетиків. Росія здійснила масований комбінований обстріл, ціллю якого знову стала енергетична інфраструктура країни. Попри серйозні пошкодження, фахівці вже працюють над відновленням, а більшості мешканців столиці повернули живлення.

Ситуація в енергосистемі України: наслідки нічних ударів

За інформацією Міністерства енергетики, під ударом опинилися об’єкти у восьми регіонах. Крім Києва та області, ворог атакував енергетику Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської та Черкаської областей. Через це частина споживачів тимчасово залишилася без світла. Також було зафіксовано влучання в об’єкти нафтогазової галузі, де наразі триває ліквідація наслідків.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Попри складність ситуації, застосування графіків обмежень на сьогодні поки що не прогнозується.

Як відновлювали світло у столиці після обстрілу

Для столиці ця ніч була особливо важкою. За повідомленням компанії ДТЕК, в Києві внаслідок атаки було пошкоджено виробничий майданчик та інфраструктуру енергетичного підприємства. Це призвело до знеструмлення близько 140 тисяч домогосподарств у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах.

Станом на ранок енергетикам вдалося оперативно перезаживити об’єкти критичної інфраструктури та повернути світло для 110 000 родин. Фахівці продовжують роботи, щоб якнайшвидше заживити ще 30 тисяч клієнтів, які залишаються без електрики.

Травми на робочому місці: стан енергетиків

На жаль, битва за світло сьогодні мала і людську ціну. Під час ворожої атаки на один із об’єктів у Києві поранення отримали двоє працівників компанії. Постраждалих негайно доставили до лікарні:

Надаємо колегам всю необхідну допомогу. Бажаємо їм якнайшвидшого одужання. Попри підвищену небезпеку на енергетичних об’єктах, продовжуємо працювати 24/7.

Хоча ситуація в енергосистемі зараз стабілізується, навантаження на мережу залишається значним. Енергетики просять мешканців Києва та регіонів бути свідомими та дотримуватися простих правил споживання електроенергії.

Щоб ситуація в енергосистемі України залишалася контрольованою, споживачів закликають:

Перенести використання енергоємних приладів на денний час, а саме з 11:00 до 15:00.

Максимально обмежити споживання у вечірні пікові години — з 18:00 до 22:00.

