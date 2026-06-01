Не поділили дорогу: у Києві водій відкрив стрілянину посеред вулиці

Звичайна поїздка вулицями Києва ледь не стала фатальною для 41-річного киянина. В Оболонському районі столиці суперечка між двома водіями через черговість проїзду переросла у криваву стрілянину. Один із учасників інциденту замість того, щоб знайти спільну мову, вирішив довести свою правоту за допомогою вогнепальної зброї.

Дорожній конфлікт на Оболоні закінчився стріляниною: поліція затримала втікача

Як з’ясували правоохоронці, конфлікт спалахнув миттєво. Водії не поділили дорогу, намагаючись з’ясувати, хто має перевагу в русі. Під час словесної перепалки один із чоловіків дістав пістолет та тричі вистрілив у бік свого опонента.

Одна з куль влучила потерпілому прямо в живіт. Поки поранений водій потребував невідкладної допомоги, стрілець поспішив зникнути з місця пригоди. Постраждалого чоловіка терміново госпіталізували до однієї з київських лікарень із вогнепальним пораненням, наразі він перебуває під наглядом лікарів.

Одразу після повідомлення про інцидент у Києві було введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці підняли по тривозі всі наряди, а до розшуку підключилися аналітики кримінальної поліції. Завдяки технічним засобам та оперативній роботі вдалося встановити особу нападника — ним виявився місцевий мешканець.

Проте затримати його за адресою проживання не вдалося — чоловік намагався залягти на дно. Він виїхав за межі міста та переховувався на дачі в Київській області. Крапку в цій історії поставили бійці спецпідрозділу КОРД. Під час силового затримання та обшуку у зловмисника вилучили пістолет, який став знаряддям злочину.

Сім років за гратами: яку відповідальність понесе стрілець

Наразі фігуранта затримали в порядку статті 208 КПК України. Слідчі Оболонської окружної прокуратури вже повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого для нанесення травм.

За таку агресивну поведінку на дорозі киянину загрожує суворе покарання. Санкція інкримінованої статті передбачає до семи років позбавлення волі. Найближчим часом суд обере затриманому запобіжний захід, а поліція продовжує збір доказової бази для передачі справи до суду.

Головне фото: поліція Києва.

