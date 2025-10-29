Знала, что должна выжить и вернуться: история 73-летнего медика, которая прошла плен и Азовсталь

Татьяна Теплюк с позывным Крестная — чуть ли не самая старшая женщина в армии. Когда-то она работала медсестрой в роддоме, но в 2015 году связала свою жизнь с Азовом.

Крестная была на Азовстали именно тогда, когда россияне равняли ее с землей. Она спасала бойцов и восемь месяцев провела в плену. Вернувшись, снова присоединилась к медицинской службе Азова. Сейчас женщине исполнилось 73 года, и она в отличной форме.

На Украинском Женском Форуме Татьяна Теплюк получила награду имени Мэри О’Хейген за женское лидерство. Пройдя жизненный ад, к славе медик относится спокойно, и понимает, что это большая возможность рассказывать людям о важном.

История Крестной, прошедшей ад Азовстали и плена

На первый взгляд, кажется, что Татьяна совсем не нервничает. Военная выправка, уверенный взгляд. И все же заметна усталость от популярности, которая пришла к Татьяне только недавно.

— Я всегда была немногословна, незаметна. Обычный рядовой человек. Теперь я понимаю, что не имею права молчать.

Это уже ее вторая война. В 80-х годах она поехала медиком к нашим военным в Афганистан. Затем работала в роддоме, а дальше был Майдан, полностью изменивший ее жизнь.

— На Майдане я понимала, что начинается большая борьба. Я хотела быть рядом. Я понимала, что не могу активно участвовать, потому что была в почтенном возрасте — 62 года. Но я понимала, что мои руки могут сыграть роль в медицине.

С 2015 года медик работала с “азовцами” в Мариуполе — тогда это был тыл. Но в 2022 году все кардинально изменилось.

— Война пришла ко мне в Мариуполь. Когда русские кричали: “Чего ты поперлась на войну”, я думала: “Так это же война ко мне пришла”. Сначала далекий грохот, потом все ближе и ближе, а потом взрывы на соседних улицах.

Татьяна провела в плену восемь месяцев. Сначала в Еленовке, потом в Таганроге. Вместе с другими “азовцами” россияне вывезли ее туда из окруженной Азовстали.

— Знаете, с кем я себя сравнила в Таганрогской тюрьме? С портретом Дориана Грея. Это была копия: хоть я и женщина, но это было что-то без пола, с колючими злыми глазами.

Читать по теме От кухарки до сапера: военная на псевдо Цаца о своем пути к боевой должности Такие истории нужно слышать!

В тюрьме наших пленных заставляли петь советские и русские песни. Над ними издевались, и даже возвращение превратили в фарс, потому что возвращали в камеру дважды. Приезд домой женщина считает счастьем.

— Это было счастье, я не чувствовала ни тяжести тела, ни рук, ни ног. Есть снимок, как меня кто-то обнимает, и мое лицо на плече у этого человека. Я этот снимок называю “Счастье”.

Она всегда верила, что Украина ее не оставит. В свои 73 года продолжает службу в Азове. Свой позывной получила после того, как на фронт ее позвал крестник. А теперь она стала мамой для всех воинов.

— Так сложилось, что молодые ребята не хотят нести даже медицинскую службу. А пожилая женщина захотела продолжить и вообще всегда рвалась поближе к передовой. Это такая ее яркая черта — заботиться обо всех, опекаться всеми, кроме себя, — говорит Евгений Чуднецов, начмед 1 корпуса НГУ Азов.

На Украинском Женском Конгрессе ее наградили отличием Мэри О’Хейген. Медика избрали из шести сотен кандидаток.

— Я смелый человек, потому что выжила. Знала, что должна выжить, а не погибнуть там, в неизвестности, как они говорили нам, под забором. Была цель, что я должен вернуться домой и дальше работать.

Для Татьяны вручение награды стало сюрпризом. Как и то, что награду вручит мама погибшей Ирины Цибух — прошлогодней лауреатки.

— Я передаю Вам эту награду не просто как отличие, а как эстафету света. И я знаю: Иринка сейчас нас видит и улыбается своей искренней улыбкой, – сказала Оксана Цибух во время церемонии.

— Служу Украине — прекраснейшей земле, прекраснейшей стране, прекраснейшим людям. Я люблю эту землю, люблю эту страну. В том Мордоре я поняла, что более прекрасной земли нет, — утверждает медик.

Говорят, что медик — это не профессия, а призвание души. Мы рассказывали, как три украинских медика помогли мужчине в Лондоне.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!