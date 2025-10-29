Женщины-военные зажгли нашу смелость! Как деятельность украинок меняет армию и общество

Украинки еще раз доказывают, что быть женщиной — это точно не о слабости. Сила, выдержка и героизм украинских женщин — образец и повод для гордости в эти непростые времена.

Именно это была основной темой Украинского Женского Конгресса-2025. Смелость женщин-военных воодушевляет Украину и зажигает нашу общую отвагу.

Как украинские женщины усиливают войско, какие выдающиеся фигуры уже стали легендарными — об этом рассказываем дальше.

Сколько женщин присоединилось к Силам обороны

Соучредительница Украинского Женского Конгресса, вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк отметила, что женщины должны стать видимыми в обществе. И это не о софитах, а о праве влиять.

По ее словам, в настоящее время в Вооруженных силах Украины проходят службу 68 тысяч женщин, более пяти тысяч из которых находятся непосредственно на передовой.

— Более 11 тысяч с офицерским званием, около 15 тысяч с сержантским. Тысячи ветеранок, более 2 тысяч девушек курсанток! Женщины в Национальном университете обороны — их там уже 40%.

У меня, как и у всех нас, есть для вас только слова благодарности. Женщины-военные зажгли нашу смелость. И теперь смелость передается как огонь!

Кондратюк напомнила, что у украинских женщин уникальная смелость, ведь война не стала для них препятствием. Они вступают в армию, открывают новые бизнесы, волонтерят, руководят громадами и воспитывают детей.

— Смелость — это момент, когда страх не исчезает, но он больше не руководит твоей жизнью, — уверена она.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов добавил, что сейчас в рядах ГУР служит более полутора тысяч женщин. Он отметил, что в условиях беспрецедентных вызовов украинки берут на себя ответственность и лидерство в совершенно разных областях, в том числе и в секторе обороны.

— В оперативных и боевых подразделениях женщины-разведчицы демонстрируют потрясающие результаты работы, достигают профессиональных вершин, получают должное признание.

Тотем нашей организации — сова с острым мечом. Это мудрая и смелая, вооруженная женщина, безжалостная к врагам.

Женщины-военные, истории которых поражают

В этом году Награду за выдающиеся заслуги в сфере женского лидерства получила военнослужащая Вооруженных Сил Украины Татьяна Теплюк с позывным Крестная.

Теперь ей 73 года, а за свою жизнь она увидела две войны: на родной земле и в Афганистане. Участвовала в Революции Достоинства, а затем переехала в Мариуполь, где стала частью полка Азов.

Там встретила первые дни полномасштабного вторжения. В армии служит медиком. Женщина прошла Азовсталь и российский плен, но эти испытания не сломили ее. Уверена, что теперь должна рассказывать всему миру об Украине еще активнее.

— Служу Украине, прекраснейшей земле, прекраснейшей стране, прекраснейшим людям! Люблю землю и страну, люблю вас. Там, в том Мордоре, я поняла, что нет лучше страны, чем Украина! — заявила Татьяна во время вручения награды.

Еще один пример смелости — военнослужащая ВСУ Вероника Стояновская. Она — первая девушка, подписавшая контракт “18-24”. И, несмотря на многочисленные отказы и стереотипы, ей удалось стать медиком первой линии.

— Первый мой выход на позицию длился 32 дня. Пока бригада не сменила место, я не вышла. Из всей бригады я вышла последней с позиции. Все ребята вышли в живых. Сейчас я тоже приехала к вам с “нуля”.

Девушка поделилась своим опытом службы. Говорит, что равноправия в армии почти нет. Она вспомнила о случаях дискриминации во время учебы и прохождения службы, поэтому предлагает сделать систему набора девушек и женщин более прозрачной.

“Если хотите успеха, нужна другая точка зрения”

Генерал-лейтенант, начальница Штаба обороны Норвегии Ингрид Маргрете Гьерде во время конгресса рассказала о международном опыте привлечения женщин в сектор обороны, а также затронула вопрос поддержки Украины со стороны союзников.

По ее словам, если Украина хочет успеха, ей нужно обращаться к другой точке зрения.

— И это могут обеспечить женщины. Смешанные команды женщин и мужчин всегда дают лучший результат. Это подтверждено не один раз. Важно говорить о женщинах и их вкладе.

Представитель ООН Женщины в Украине Сабин Фрейзер Гюнеш подчеркнула, что вовлеченность женщин в политике важна для восстановления Украины.

Пока во многих странах мира наблюдается глобальное отступление от гендерных принципов, украинские лидеры в правительстве, гражданском обществе и частном секторе поддерживают продвижение гендерного равенства.

— Украина прогрессирует очень быстро, и это вдохновляет женщин-лидеров по всему миру. Женщины из государств-членов ООН могут воспринимать пример Украины как вдохновение и способ двигаться вперед в собственных странах.

Мы подробнее рассказывали об истории Татьяны Теплюк, которая в этом году получила главное отличие Украинского Женского Конгресса.

