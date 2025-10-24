Смелость, которая питает устойчивость: как прошел Украинский Женский Конгресс-2025

23 октября в Киеве прошел Украинский Женский Конгресс-2025. Это национальная платформа, которая в течение девяти лет объединяет лидеров и лидеров для продвижения гендерного равенства и расширения прав женщин. В этом году событие прошло под лозунгом “Смелость быть собой!”
Мероприятие посетили первая леди Украины Елена Зеленская, премьер-министр Юлия Свириденко и госпожа Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.
Как прошел Украинский Женский Конгресс-2025
На событии прошло обсуждение четырех тем:
- Сміливість бути першими;
- Сміливість бути видимими;
- Сміливість бути у владі;
- Сміливість бути різними.
Во время конгресса звучали истории смелых женщин, изменивших свою жизнь, громаду или бизнес. Отдельное внимание уделили смелости молодых людей, которые уже меняют страну, ведь мыслят широко и действуют стандартно.
— Мы говорили о женщинах, которые являются основой человеческого капитала, и о молодежи, которая проводит перемены. О том, как смелость питает нашу стойкость и дает нам развиваться, несмотря на обстоятельства войны, — заявила соучредитель конгресса и народный депутат Мария Ионова.
Мы хотим дать ролевые модели для молодежи. Вот почему мы рассказываем истории смелости на всю страну. Видимость очень важна!
Все истории смелости можно увидеть на официальном сайте womenua.today. А еще состоялось вручение Награды Конгресса за выдающиеся достижения в сфере женского лидерства. В этом году ее отдали 73-летней военнослужащей из бригады Азов Татьяна “Крестная” Теплюк.
Как отметила соучредительница и директор Украинского Женского Конгресса Светлана Войцеховская, в этом году победительницу определяло сообщество, ведь люди могли подавать свои заявки.
— Мы получили около 600 анкет с кандидатками из разных регионов, представительницами общественного сектора, военных, учителей. Мы выбрали женщину, которая олицетворяет женскую смелость и ведет за собой.
Многие вещи в этом мире адаптированы под нужды мужчин, а не женщин. Мы рассказывали, как женщинам выстоять и отстоять свои права.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!