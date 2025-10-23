Практикуем смелость говорить “да”: как начался Украинский Женский Конгресс 2025

23 октября начался Украинский Женский Конгресс-2025, который открыла вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк. Лозунг нынешнего мероприятия — “Смелость быть собой!”

Как заявила чиновница, женщины долго учились говорить нет на неудобные условия для себя.

— Нет буллингу, нет насилию, нет сексизму, нет неравенству. Теперь мы практикуемся в смелости сказать да. Да — смене профессии. Да — помощи другому. Да — обучению в зрелом возрасте. Да — руководящей должности. Да — третьему ребенку. Да — жизни, несмотря на войну.

Каждое да — это смелость! Каждая, кто говорит да — смелая!

Начался Украинский Женский Конгресс 2025: главное из события

Елена Кондратюк убеждена, что смелость современной украинской женщины — это как и героические поступки на передовой, так и повседневная сила, часто кажущаяся обычной, а в действительности чрезвычайная.

— Женщины-военные зажгли нашу смелость. И теперь смелость передается как огонь, — добавила она.

Вицеспикер заметила, что главная цель мероприятия — дать смелым женщинам голос. Ведь видимость — это не о софитах, а о праве влиять.

Участницы и участники конгресса станут свидетелями историй женщин, чья смелость каждый день меняет Украину. Состоятся четыре дискуссионных платформы:

Сміливість бути першими;

Сміливість бути видимими;

Сміливість бути у владі;

Сміливість бути різними.

Кондратюк также напомнила, что у украинских женщин уникальная смелость, ведь не боятся идти в армию, открывать бизнесы, становиться волонтерами, руководить общинами, а также воспитывать детей.

По ее мнению, смелость — это момент, когда страх не исчезает, но он больше не управляет жизнью. Именно этому посвящен нынешний конгресс.

Напомним, что мероприятие было основано в 2017 году. Благодаря деятельности конгресса удалось отменить запрет на 450 “мужских” профессий для женщин, принять гендерную квоту на выборах, дать доступ к высшему военному образованию женщинам и разрешить им занимать боевые офицерские должности.

