Вызовы, перемены и развитие: о чем будут говорить на Украинском женском конгрессе

Об этом сообщила соосновательница конгресса, вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

— Смелость быть собой — это истории женщин, которые каждый день меняют страну, проявляя силу и стойкость. Это может быть конкретная смелость — жить и работать во время войны, под обстрелами, продолжать развиваться, — отметила вице-спикер Верховной Рады.

Кондратюк подчеркнула, что истории украинских женщин должны звучать публично, ведь именно они вдохновляют и становятся ролевыми моделями, особенно для молодого поколения.

Смелость быть собой — это лозунг и для девушек, и для юношей, которые только начинают свой путь во взрослую жизнь. Ведь смелость — это не только действие, но и осознание собственной силы и ценности, — добавила она.

Молодежная платформа и истории из разных сфер

Откроет нынешний Конгресс молодежная дискуссионная платформа, посвященная роли молодых людей в развитии общества.

В рамках мероприятия участники обсудят истории смелости во власти, общинах, образовании, культуре, бизнесе, инновациях и защите государства.

Организаторы подчеркивают, что конгресс стал не только площадкой для диалога, но и пространством, где звучат реальные истории о женщинах, которые меняют страну — от фронта до школьного класса.

Традиционно во время события будет объявлено имя победительницы отличия Украинского женского конгресса — награды, вручаемой за весомый вклад в развитие равенства и женского лидерства.

Кандидатуры на награду еще можно подать на официальном сайте Конгресса.

Фото: Украинский женский конгресс.