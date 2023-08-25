Приходьте до нас за кілька років! Дискримінація працевлаштування жінок, які мають дітей: як боротися

Сотням чи навіть тисячам жінок в Україні щодня відмовляють у працевлаштуванні лише через те, що вони мають малолітню дитину. Вищу освіту, досвід роботи чи будь-які інші навички навіть не розглядають після ствердної відповіді на питання “чи є у вас дитина?”

Неважливо, їй півроку чи вона вже пішла у садок, деякі роботодавці бояться, що жінці знадобиться лікарняний, відгули чи “не дай Боже” декретна відпустка.

У нашому матеріалі розповідаємо, що таке дискримінація з працевлаштування жінок, які мають дітей, розберемо українські реалії та розглянемо, як із цим боротися.

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Дискримінація на роботі жінок, які мають дітей: українські реалії

Небажання працевлаштовувати жінку лише через те, що вона має малолітню дитину — порушення прав людини та дискримінація. У нас усе ще є проблеми нерівності, адже чоловіків з малолітніми дітьми доволі спокійно працевлаштовують, а весь тягар безробіття падає на жінку.

Звісно, чоловік не завагітніє та скоріш за все не візьме собі декретну відпустку — це стандартні очікування роботодавців, які дискримінують жінок. Але Україна стає більш цивілізованою, тому чоловіки можуть брати декретну відпустку і в цьому немає нічого ганебного, адже він батько.

Насправді відмова жінці, яка має дитину, на співбесіді розкриває комплекс складних питань, розв’язувати які можна тривалий час. Ось перше, що приходить на думку:

Подвійні стандарти . Має це приблизно такий вигляд, бо одні кажуть: “Жінка має народити, щоб стати врешті жінкою і матір’ю, аби підтримувати народжуваність у часи війни”. І водночас роботодавці кажуть: “Ми не можемо працевлаштувати вас, бо ви маєте дитину, вам знадобляться відпустки та лікарняні”. Як у таких випадках діяти жінкам?

. Має це приблизно такий вигляд, бо одні кажуть: “Жінка має народити, щоб стати врешті жінкою і матір’ю, аби підтримувати народжуваність у часи війни”. І водночас роботодавці кажуть: “Ми не можемо працевлаштувати вас, бо ви маєте дитину, вам знадобляться відпустки та лікарняні”. Як у таких випадках діяти жінкам? Підрив економіки . За логікою, якої дотримуються більшість роботодавців, що не беруть жінок із дітьми на роботу, всі жінки мають бути безробітними? Адже поки дитина не досягне повноліття, жінку “небезпечно” брати на роботу, бо ж вона може піти на оплачуваний лікарняний, відпустку, відпрошуватися і так далі. Але в такому разі падатиме економіка, бо неповнолітніх дітей у країні багато. До цих обставин накладається ще й повномасштабна війна.

. За логікою, якої дотримуються більшість роботодавців, що не беруть жінок із дітьми на роботу, всі жінки мають бути безробітними? Адже поки дитина не досягне повноліття, жінку “небезпечно” брати на роботу, бо ж вона може піти на оплачуваний лікарняний, відпустку, відпрошуватися і так далі. Але в такому разі падатиме економіка, бо неповнолітніх дітей у країні багато. До цих обставин накладається ще й повномасштабна війна. Нерівність оплати праці у порівнянні з чоловіками. Часто якщо жінку, яка має маленьку дитину, таки приймають на роботу, її зарплата буде меншою за ту, яку отримував би чоловік на цій посаді. У середньому розрив зарплат в Україні — 19%.

“Скляна стеля” . Так називається явище, коли існує невидимий бар’єр між кар’єрним зростанням чоловіків та жінок. На прикладі це виглядає так, що чоловік швидше отримує керівні посади, рухається кар’єрними сходами. На відміну від жінок, яких менше підвищують, або й зовсім не дають керівних посад. Найяскравішим прикладом є державна служба — кого ми можемо побачити більше на керівних посадах держустанов?

. Так називається явище, коли існує невидимий бар’єр між кар’єрним зростанням чоловіків та жінок. На прикладі це виглядає так, що чоловік швидше отримує керівні посади, рухається кар’єрними сходами. На відміну від жінок, яких менше підвищують, або й зовсім не дають керівних посад. Найяскравішим прикладом є державна служба — кого ми можемо побачити більше на керівних посадах держустанов? Погіршення морального і фінансового стану жінок (особливо у поєднанні з післяпологовою депресією, яку не зажди діагностують). Жінки, яким відмовляють у роботі через наявність дитини, починають відчувати себе пригнічено, можуть впадати у депресію. Крім цього, знижується рівень життя родини, бо зарплати чоловіка може не вистачати на все необхідне. А деякі жінки виховують дітей самостійно. Сюди ж можемо додати проблеми соціальної ізоляції, створення бар’єрів між людьми, а також розділення на “рівних” і “рівніших”. “Рівнішими і кращими” у плані працевлаштування є ті, хто не мають дітей.

(особливо у поєднанні з післяпологовою депресією, яку не зажди діагностують). Жінки, яким відмовляють у роботі через наявність дитини, починають відчувати себе пригнічено, можуть впадати у депресію. Крім цього, знижується рівень життя родини, бо зарплати чоловіка може не вистачати на все необхідне. А деякі жінки виховують дітей самостійно. Сюди ж можемо додати проблеми соціальної ізоляції, створення бар’єрів між людьми, а також розділення на “рівних” і “рівніших”. “Рівнішими і кращими” у плані працевлаштування є ті, хто не мають дітей. Обмеження жінок із дітьми у преміях, зарплаті, відпустках, корпоративних “фішках”, зверхнє ставлення керівництва. Все це досі трапляється в Україні.

Треба боротися законодавчо? Так, стаття 184 Кодексу законів про працю забороняє відмовляти жінкам у прийнятті на роботу, зменшувати заробітну плату за вагітності чи наявності дітей до трьох років.

Однак деякі роботодавці можуть “гратись” із законодавством. Адже подавати скаргу Уповноваженому з прав людини досить довго, та й рідко хто це робить. А після перевірки Уповноваженим працювати там, де тобі вже відмовили через наявність дитини — не хочеться.

Про те, які ще є способи побороти дискримінацію працевлаштування жінок, що мають дітей, в Україні — розбираємося нижче.

Чому дехто виправдовує дискримінацію жінок із дітьми

Прибічниками підтримувати чи виправдовувати дискримінацію над жінками, що мають малолітніх дітей, на роботі є люди, для яких жінка є стереотипною — “берегинею” дому, матір’ю, господаркою та “не придатною” до роботи, тим паче якщо в неї маленька дитина. Жінці простіше відмовити на співбесіді, аніж піти назустріч.

Роль жінки у суспільстві поступово рухається вперед, і зараз вони можуть бути у владі, мати свій бізнес, боротися за права, але для когось вони все ще “зобов’язані” виконувати хатню роботу та піклуватися про дітей.

Крім цього, на підігрівання проблеми впливає і кількість дитячих садків, які часто не можуть взяти до себе всіх дітлахів, які цього потребують. Тому мами вимушені шукати альтернативні варіанти: залишати дитя з бабусею, нянею, поєднувати роботу з вихованням дитини тощо.

Багато людей просто не звертають увагу на дискримінацію і таким чином підтримують її фоново. Жінки, які не борються проти неї, чоловіки, яким часто не потрібно про це замислюватися, адже в них такої проблеми може і не бути.

Тому кожен прояв дискримінації має бути озвучений та покараний, аби суспільство бачило всі проблеми та їхні розв’язання.

Як боротися з дискримінацією працевлаштування жінок, які мають дітей

Якщо проблема комплексна, її розв’язання також має бути комплексним. До прикладу, кілька шляхів подолання дискримінації працевлаштування жінок із дітьми в Україні:

Регулювати права жінок, що мають неповнолітніх дітей, на законодавчому рівні. Заборонити дискримінацію на підставі статі та материнства/батьківства у сфері праці. Посилити покарання для роботодавців, проводити контроль, перевірки. Проводити роботу з колективної свідомості зі школи, у ВНЗ, державних кампаніях про рівноправ’я та забезпечення жінкам та чоловікам усіх прав і свобод. Запроваджувати у державних та приватних структурах гнучкі графіки роботи для батьків неповнолітніх дітей, можливості роботи онлайн. Запроваджувати у приватних структурах можливості для полегшення батьківства та роботи (наприклад, створення дитячих садків у будівлях офісів).

Раніше ми розповідали, як жінці підготуватися до виходу з декрету.

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