Твоя робота

Приходьте до нас за кілька років! Дискримінація працевлаштування жінок, які мають дітей: як боротися

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 25 Серпня 2023, 16:00
Дискримінація на роботі жінок, які мають дітей: як боротися
Фото: Pexels

Більше новин
Приходьте до нас за кілька років! Дискримінація працевлаштування жінок, які мають дітей: як боротися
Країна, в якій триває літо! Якою буде погода в Греції у вересні 2023
посівний календар на вересень
Свій край доглядай і врожай збирай! Місячний посівний календар на вересень 2023
Салат Цезар — класичний рецепт покроково
Його слава біжить попереду: як приготувати салат Цезар з куркою
коли відкриється зара в Україні
Скоро можливе відкриття! Коли повернуться на український ринок бренди Zara, Bershka та Pull&Bear
Дивитись більше

Матеріали по темі

коли відкриється зара в Україні
Скоро можливе відкриття! Коли повернуться на український ринок бренди Zara, Bershka та Pull&Bear
Ветерани
Більшість не мала справи, але вже готується. Скільки роботодавців планують наймати ветеранів
список міжнародних спонсорів війни
Як змусити бренди піти з ринку РФ? Усе про список міжнародних спонсорів війни та як він працює
робота в Європі
Де шукати вакансії для роботи у Європі та світі: перелік корисних сервісів

Відео
0:07:31
Україна втратила до 40% прісної води через підрив ГЕС — наслідки

Спека та посуха можуть чекати на Україну. Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС — детально
0:05:18
ЗСУ просуваються на Запорізькому напрямку: що відомо
Наші воїни потихеньку йдуть вперед. Яка ситуація на Запорізькому напрямку — обстріли, окупація та евакуація
0:02:40
Відбудова Херсонщини
Усюди були руїни! На Херсонщині відбудовують оселі завдяки проекту Пліч-о-пліч
0:03:50
Владіслав Берсенєв
Розвіює стереотипи про працівників ТЦК: як боєць після тяжкого поранення продовжив службу
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 25 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:30
Бахмутський ліцей
Учні зможуть повернутись до навчання: Бахмутський ліцей готують до відкриття на Рівненщині
0:05:13
Жовто-блакитна вулиця біля посольства Росії у Вашингтоні: як місцеві підтримують Україну
Жовто-блакитна вулиця біля посольства РФ у США. Як американці демонструють підтримку України
Приходьте до нас за кілька років! Дискримінація працевлаштування жінок, які мають дітей: як боротися
Виборена кров’ю не одного покоління: розповідаємо про спроби України проголосити незалежність та чому ми не здавалися
0:14:36
Приходьте до нас за кілька років! Дискримінація працевлаштування жінок, які мають дітей: як боротися
Відзначають так, як можуть, в умовах окупації: про День Незалежності в Мелітополі та Маріуполі
Карта бойових дій в Україні сьогодні 24.08.2023: онлайн
Карта бойових дій 24 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
підвищення зарплати в зоні бойових дій
Читати далі
Підвищать зарплати на 100% посадового окладу: кого це стосується та на які території розповсюджується

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь