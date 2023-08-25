Приходьте до нас за кілька років! Дискримінація працевлаштування жінок, які мають дітей: як боротися

Сотням чи навіть тисячам жінок в Україні щодня відмовляють у працевлаштуванні лише через те, що вони мають малолітню дитину. Вищу освіту, досвід роботи чи будь-які інші навички навіть не розглядають після ствердної відповіді на питання “чи є у вас дитина?”
Неважливо, їй півроку чи вона вже пішла у садок, деякі роботодавці бояться, що жінці знадобиться лікарняний, відгули чи “не дай Боже” декретна відпустка.
У нашому матеріалі розповідаємо, що таке дискримінація з працевлаштування жінок, які мають дітей, розберемо українські реалії та розглянемо, як із цим боротися.
Небажання працевлаштовувати жінку лише через те, що вона має малолітню дитину — порушення прав людини та дискримінація. У нас усе ще є проблеми нерівності, адже чоловіків з малолітніми дітьми доволі спокійно працевлаштовують, а весь тягар безробіття падає на жінку.
Звісно, чоловік не завагітніє та скоріш за все не візьме собі декретну відпустку — це стандартні очікування роботодавців, які дискримінують жінок. Але Україна стає більш цивілізованою, тому чоловіки можуть брати декретну відпустку і в цьому немає нічого ганебного, адже він батько.
Насправді відмова жінці, яка має дитину, на співбесіді розкриває комплекс складних питань, розв’язувати які можна тривалий час. Ось перше, що приходить на думку:
Фото:Pexels
Фото: Pexels
Треба боротися законодавчо? Так, стаття 184 Кодексу законів про працю забороняє відмовляти жінкам у прийнятті на роботу, зменшувати заробітну плату за вагітності чи наявності дітей до трьох років.
Однак деякі роботодавці можуть “гратись” із законодавством. Адже подавати скаргу Уповноваженому з прав людини досить довго, та й рідко хто це робить. А після перевірки Уповноваженим працювати там, де тобі вже відмовили через наявність дитини — не хочеться.
Про те, які ще є способи побороти дискримінацію працевлаштування жінок, що мають дітей, в Україні — розбираємося нижче.
Прибічниками підтримувати чи виправдовувати дискримінацію над жінками, що мають малолітніх дітей, на роботі є люди, для яких жінка є стереотипною — “берегинею” дому, матір’ю, господаркою та “не придатною” до роботи, тим паче якщо в неї маленька дитина. Жінці простіше відмовити на співбесіді, аніж піти назустріч.
Роль жінки у суспільстві поступово рухається вперед, і зараз вони можуть бути у владі, мати свій бізнес, боротися за права, але для когось вони все ще “зобов’язані” виконувати хатню роботу та піклуватися про дітей.
Крім цього, на підігрівання проблеми впливає і кількість дитячих садків, які часто не можуть взяти до себе всіх дітлахів, які цього потребують. Тому мами вимушені шукати альтернативні варіанти: залишати дитя з бабусею, нянею, поєднувати роботу з вихованням дитини тощо.
Багато людей просто не звертають увагу на дискримінацію і таким чином підтримують її фоново. Жінки, які не борються проти неї, чоловіки, яким часто не потрібно про це замислюватися, адже в них такої проблеми може і не бути.
Тому кожен прояв дискримінації має бути озвучений та покараний, аби суспільство бачило всі проблеми та їхні розв’язання.
Якщо проблема комплексна, її розв’язання також має бути комплексним. До прикладу, кілька шляхів подолання дискримінації працевлаштування жінок із дітьми в Україні:
Раніше ми розповідали, як жінці підготуватися до виходу з декрету.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.