Материнство і робота: як жінці підготуватись до повернення на посаду після декретної відпустки

Повернення на роботу після декретної відпустки — значний виклик для жінок, особливо під час війни. Адже до страхів, пов’язаних з продовженням своєї кар’єри, додаються ще переживання за безпеку малюка в час відсутності мами вдома.

Деякі жінки після народження дитини розуміють, що хотіли б змінити попереднє місце роботи та пошукати кращі умови праці. Хтось хоче перепрофілюватись або почати власний бізнес. Є й ті, хто поки що не можуть визначитись, куди рухатись далі. Це все нормально.

Та загальна тенденція така — жінки не хочуть сидіти в декреті три роки. То як же почати шлях відновлення своєї кар’єри? Співзасновниця та голова ГО КПВМ Лада Марина Марченко та програмна директорка організації Віталіна Нагорна розповіли виданню WoMo про особливості постдекретної роботи.

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Материнство і ринок праці

На жаль, ще донедавна про професійні потреби мам з маленькими дітьми майже не говорили. Через це в Україні існує помітна дискримінація жінок після декрету на ринку праці, а механізмів підтримки мам під час повернення на роботу немає.

Зазвичай проблема не у відсутності робочого місця як такого, а в небажанні змінювати традиції та мислення, у небажанні експериментувати і трохи більше довіряти працівникам, — зазначають експертки.

Роботодавцям потрібно бути зацікавленими у збереженні та розвитку своєї команди, а також інвестувати в корпоративну культуру.

Загалом же українська економіка могла б отримати до $23,6 млрд, якби в нашій країні були створені умови для повернення жінок на ринок праці.

Ось кілька прикладів, як компанія може тримати зв’язок зі своїми працівниками під час декрету та підтримувати їх під час повернення на роботу:

щомісячні розсилки з новинами компанії;

запрошення на тренінги, вебінари та корпоративні заходи;

розроблення спеціальної програми повернення на роботу;

надання можливостей мобільно та швидко підвищити кваліфікацію;

ознайомлювати жінок з нововведеннями у сфері роботи;

створення робочих місць з можливістю працювати дистанційно чи неповний робочий день зі збереженням відповідної заробітної плати;

облаштування лактаційних та дитячих кімнат в офісах тощо.

Так жінка матиме постійний зв’язок зі своєю командою, відчуватиме підтримку колег та зрештою працюватиме ефективніше для компанії, яка піклується про неї та її дитину.

Чи варто повертатись на роботу, якщо є маленька дитина

Повернутись на роботу, коли в тебе є малюк, зовсім нелегко. Нині через війну посилюються стрес та психологічний тиск на мам, багато хто боїться залишати дитину в садочку чи з родичами, виникають логістичні та ресурсні проблеми.

Тому кожна жінка має для себе відповісти на кілька запитань:

Як я себе почуватиму, якщо вийду на роботу?

Чи я хочу, чи я змушена працювати?

Як себе почуватиме моя дитина, коли я буду на роботі?

Чи може мій малюк бути з іншим членом родини, наскільки близький у них зв’язок?

Відштовхуючись від своїх відповідей жінка може індивідуально вирішити, чи потрібно їй на цьому етапі повертатись на роботу, чи варто зачекати ще трішки.

Утім, якщо мама постійно сидить вдома з дитиною лише тому, що “так потрібно”, і забуває про власні соціальні потреби й можливості самореалізуватись, то зрештою вона накопичуватиме злість на дитину. Це не принесе жодної користі ні самій жінці, ні малюку.

Якщо мама на роботі почуває себе чудово і повертається щасливою та задоволеною, то для дитини це великий плюс, бо, перш за все, дитині важливо бачити маму щасливою і задоволеною, — пояснює психологиня PhD Оксана Королович.

Однак якщо жінка не хоче, а вимушена працювати, то на роботі може відчувати додатковий стрес, напруження та ще й переживання за дитину. У цьому випадку мамі потрібно не відкидати свої емоції, а працювати з ними та приділяти увагу власному тілу.

Як підготуватись до виходу з декрету

Зрештою, якщо мама таки наважилась вийти на роботу, то їй варто спершу підготувати себе та дитину до цього.

Сепарація з дитиною

Ймовірно, перший час дитина плакатиме через розлуку з мамою, коли та йде на роботу. Однак не варто почувати провину за це. Сльози в процесі адаптації малюка — абсолютно нормальне явище.

Дитина має право на сум, їй потрібен час, щоб звикнути до нових обставин і відпустити маму від себе. Емоції потрібно проживати, сльози мають бути виплакані, щоб потім відчути полегшення, — каже психологиня Ольга Карпенко.

Як можна полегшити цей процес? Придумати спільний ритуал прощання/вітання одне з одним. До прикладу, це можуть бути обійми або побажання гарного дня тощо.

Коли жінка вдома, то варто максимально використовувати цей час, щоб провести його з дитиною. Адже якість завжди важливіша за кількість. Ввечері після роботи почитайте разом казочку, пограйтесь, помалюйте, потанцюйте або просто побавтесь.

Не бійся розповідати дитині, чим ти займаєшся на роботі й навіщо це потрібно. Це формуватиме довіру малюка та відповідатиме на запитання, чому мама щодня йде з дому.

Підвищення самооцінки

Після народження дитини жінка проживає повну трансформацію себе, переоцінює свої бажання та пріоритети, через що з’являються страхи та невпевненість у собі.

Стереотипні думки типу “я в декреті нічого не робила”, “я перестала розвиватись”, “я все забула”, “мене ніхто не візьме на роботу” знижують самооцінку жінки та впливають на загальне сприйняття матерів з маленькими дітьми в суспільстві.

Тож не варто давати таким думкам навіть шансу на існування. Візьми аркуш та випиши 25 своїх сильних якостей. Потім до кожного пункту пригадай ситуацію, де ця характеристика проявилась. Так само випиши 25 своїх досягнень. Вони точно є в кожної людини. Тільки не применшуй їх!

Щоразу, коли в тебе втрачатиметься емоційна рівновага, ти зможеш переглядати цей список та повертати собі внутрішню впевненість у своїх силах.

Банк грудного молока

Якщо твій малюк ще на грудному вигодовуванні, не варто через це відмовлятись від роботи чи грудного вигодовування. Адже за бажання все можна поєднати.

По-перше, грудне молоко — це найкраща їжа для дитини та емоційний зв’язок між мамою та малюком.

Також грудне вигодовування — це профілактика розвитку післяпологової депресії і зручний ефективний спосіб компенсувати недостатню увагу дитині, — зауважує консультантка з грудного вигодовування Анна Могірчук.

Утім, тут треба самодисципліна матері, щоб вчасно зціджувати молоко, правильно заморожувати та розморожувати його тощо. Тому не бійся звертатись до спеціалістів з грудного вигодовування, які підкажуть, як сформувати власний банк грудного молока. Також тобі знадобиться підтримка та допомога близьких.

Отже, для того, щоб вийти з декрету на роботу, недостатньо підготувати резюме та освіжити професійні знання. Жінці потрібно підготувати себе й дитину до сепарації, потурбуватись про те, щоб малюку було комфортно з помічниками (родичами, татом, нянею чи викладачами), поки мама на роботі. Та найголовніше — приділити увагу своєму фізичному та психічному здоров’ю.

А ти знаєш, що в Україні також доступна декретна відпустка для чоловіків? При цьому батько дитини також може йти у декрет до трьох років або ж розділити декрет на половину із дружиною.

Це може стати гарним рішенням для родин, щоб і батько, і мати розділяли відповідальність за турботу про малюка. Читай про умови декрету для чоловіків.

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