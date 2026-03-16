Калькулятор відпусток: як правильно порахувати кількість днів для відпочинку

Планування відпустки — це не лише приємні думки про море чи гори, а й певна математика, яка потребує точності. Кожен офіційно працевлаштований українець має право на щорічну основну відпустку тривалістю не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік.

Проте важливо розуміти, що робочий рік не тотожний календарному — він відлічується з дня укладення трудового договору. Якщо ти прийшов(-ла) на роботу 15 березня, то твій рік триватиме до 14 березня наступного року.

Для того, щоб зрозуміти, скільки днів відпочинку ти вже накопичив(-да), не обов’язково щоразу звертатися до бухгалтерії, адже базовий алгоритм розрахунку досить прозорий.

Калькулятор днів відпустки: як порахувати свої відпускні дні

Для самостійного підрахунку варто використовувати просту формулу. Спочатку визначається кількість днів відпустки, що припадають на один календарний день року. У звичайних умовах із розрахунку виключаються святкові та неробочі дні, проте під час дії воєнного стану в Україні це правило призупинено, і всі дні календарного року враховуються як робочі.

Отже, за кожний відпрацьований день працівник накопичує приблизно 24/365 = 0,0657 дня відпустки. Щоб дізнатися свій баланс за певний період, достатньо помножити кількість відпрацьованих днів (за вирахуванням відпусток за власний рахунок, які не входять у стаж) на цей коефіцієнт.

Припустимо, ти влаштувався(-лася) на роботу 1 вересня 2025 року, а сьогодні — 16 березня 2026 року. Ти хочеш знати, скільки днів відпустки у тебе вже є, якщо за договором тобі надається 24 календарні дні на рік.

З 01.09.2025 по 16.03.2026 минуло 197 календарних днів. Оскільки під час воєнного стану святкові дні вважаються звичайними календарними, ділимо загальну кількість днів відпустки на дні у році: 24/365 = 0,0657 Множимо стаж на коефіцієнт: 197/0,0657 = 12,94

У тебе є майже 13 днів відпустки. Зазвичай при округленні цифри після коми менше 0,5 відкидаються, а 0,5 і більше — округлюються до цілого дня на користь працівника.

Калькулятор днів відпустки: як порахувати відпускні перед звільненням

Окремої уваги заслуговує розрахунок при звільненні. Згідно із законодавством, роботодавець зобов’язаний виплатити грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки. Сума виплати залежить від вашого середньоденного заробітку за останні 12 календарних місяців роботи.

Розрахунок проводиться так: сумарний заробіток за розрахунковий період ділиться на кількість календарних днів у цьому періоді (знову ж таки, без врахування святкових днів у мирний час, або за повним календарем під час війни). Отримана цифра множиться на кількість днів невикористаної відпустки.

Уявімо, що ти звільняєшся і маєш 10 невикористаних днів відпустки. Твоя заробітна плата за останні 12 місяців (або фактично відпрацьований час, якщо ти працюєш менше року) була стабільною — 25 000 грн/місяць.

Визначаємо загальний дохід за рік: 25 000*12= 300 000 грн. Знаходимо середньоденну зарплату: ділимо річний дохід на кількість календарних днів у році: 300 000/365 = 821,92 грн. Рахуємо виплату за відпустку: множимо середньоденний заробіток на кількість днів невикористаної відпустки: 821,92*10 = 8 219,20 грн, однак з цієї суми обов’язково буде утримано податки.

Варто пам’ятати, що компенсації підлягають лише дні основної та додаткової соціальної відпустки (наприклад, для працівників із дітьми), тоді як дні творчих або навчальних відпусток зазвичай не компенсуються грошима.

Важливо стежити за тим, щоб відпустка не накопичувалася роками, оскільки тривала відсутність відпочинку негативно впливає на продуктивність. Прозорість у фінансових та трудових відносинах — це основа здорової робочої атмосфери, а вміння самостійно оперувати цифрами лише додає впевненості у захисті власних прав.

Раніше ми писали, як вікдлючитися від роботи — читай в матеріалі поради, що варто зробити, аби твій відпочинок вдався на всі 100%.

