Чи можна отримати гроші за невикористану відпустку?

Часто трапляється так, що працелюбні українці забувають використати всі дні своєї щорічної відпустки, і вони наче “згорають”. І відпочинку не отримав, і зайвого попрацював.

Вікна вирішили з’ясувати, чи можна отримати кошти за ту частину відпустки, яку не встиг використати.

Грошова компенсація за відпустку

Якщо ви маєте таке бажання, ви можете отримати грошову компенсацію за частину щорічної відпустки. Про це йдеться у ч. 4 статті 24 Закону про відпустки.

Утім, для цього ви маєте “відгуляти” 24 календарні дні щорічної чи додаткової відпустки. Тільки після цього працедавець зможе надати вам компенсацію.

Якщо співробітник має баланс невикористаних відпусток та уже встиг використати 24 дні відпустки впродовж робочого року, він може розраховувати на грошову компенсацію за решту днів невикористаної відпустки.

Пояснює адвокатка фірми Василь Кісіль і Партнери Валерія Безпала.

Зауважимо при цьому, що щорічна відпустка включає в себе основну (не менше 24 днів) та додаткову, яку надають за особливий характер праці, роботу зі шкідливими та важкими умовами праці тощо.

Чи можна замінити всю відпустку на грошову компенсацію

Ні, повністю замінити відпустку грошима не вийде. Втім, є винятки з правил. Зокрема:

при звільненні працівника;

при переведенні на інше підприємство;

у разі смерті працівника.

У таких випадках роботодавець мусить виплатити кошти за всі “невідгуляні” відпустки.

Чи мають відпустки строк давності?

Закон не передбачає строку давності у використанні відпусток. Тобто, якщо ви не використали повністю відпустки за попередні роки, ви маєте право “відгуляти” їх протягом наступних років.

За які дні відпустки не передбачена грошова компенсація?

На жаль, отримати кошти за творчу, навчальну, чорнобильську відпустки та відпустки для підготовки й участі в змаганнях не вийде.

Крім того, на грошову компенсацію за невикористану відпустку не варто розраховувати людям до 18 років (навіть при дотриманні всіх вимог закону).

Як отримати грошову компенсацію за відпустку? Повідомити про своє бажання працедавцеві Написати заяву з проханням виплатити грошову компенсацію за відповідну кількість невикористаних днів щорічної відпустки. Керівник має видати відповідний наказ або розпорядження.

У разі, якщо дотримані всі вимоги закону, то роботодавець не має права відмовити вам у наданні такої грошової компенсації.

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