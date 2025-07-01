Для тебе Війна в Україні

Військові отримають гроші за невикористані дні відпустки — Зеленський підписав закон

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 01 Липня 2025, 18:00
Військові отримають гроші за невикористані дні відпустки — Зеленський підписав закон
Фото Facebook, Unsplash

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