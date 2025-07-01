Військові отримають гроші за невикористані дні відпустки — Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4470-IX, що гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби.

Про це повідомили у Верховній Раді України. Зазначається, що йдеться як про основну, так і про додаткові відпустки. У разі загибелі бійця компенсацію отримають особи, яких зазначено в його розпорядженні. Якщо таких немає, то кошти передадуть у спадщину.

Закон №4470: як компенсує невикористані дні відпустки

Закон направили на підпис президента ще 9 червня. 1 липня Зеленський офіційно затвердив його своїм підписом. Документ набирає чинності через місяць з дня, наступного за днем його публікації.

Кабмін повинен протягом місяця з дня публікації закону привести нормативно-правові акти у відповідність із законом.

Як зазначає Судово-юридична газета, пункт 21 статті 10-1 Закону Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей доповнили нормою про те, що невикористані за час проходження військової служби дні відпусток підлягають грошовій компенсації.

Гроші виплачуються у рік звільнення військовослужбовців зі служби.

Це стосується основної щорічної відпустки, а також додаткової відпустки для тих, хто має дітей або повнолітню дитину-особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Крім цього, в цей перелік відносять додаткову відпустку, передбачену статтею 16-2 Закону Про відпустки, якщо її не надали військовослужбовцям в особливий період з моменту оголошення мобілізації.

У новій редакції вказано, що у разі загибелі військовослужбовця грошова компенсація за всі не використані ним за час проходження військової служби дні відпусток виплачується особі, визначеній в особистому розпорядженні на випадок полону.

Якщо такого розпорядження немає, гроші переходять у спадщину.

Нагадаємо, що тепер подати рапорт на відпустку можна через застосунок Армія+.

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