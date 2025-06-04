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Відпустка, УБД та багато іншого: в Армія+ з’явилось 5 нових рапортів

Марія Дзюба, редакторка сайту 04 Червня 2025, 15:00
Відпустка, УБД та багато іншого: в Армія+ з’явилось 5 нових рапортів
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