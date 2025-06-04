Відпустка, УБД та багато іншого: в Армія+ з’явилось 5 нових рапортів

Фото Facebook Військовим стане простіше вирішувати свої справи, адже в додатку Армія+ з’явилося 5 нових електронних рапортів. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Тепер можна легко подати запит на документи, виплати чи відпустку. Просто онови свій додаток Армія+ в App Store або Play Market!Які нові рапорти з’явилися? Ось що нового тепер є в додатку: рапорт на документи для отримання статусу УБД (учасника бойових дій); рапорт на зміну даних картки (якщо ти змінив банківську картку); рапорт на зміну того, хто отримуватиме твої гроші (наприклад, якщо хочеш, щоб виплати йшли іншій людині); рапорт на довідку про склад сім’ї; рапорт на відпустку по догляду за дитиною (якщо дитині до 6 років). Читати на тему Плюси для всієї родини: в Армія+ військові можуть ділитися знижками з близькими Розповідаємо про програму підтримки військових Плюси та як бійці можуть поділитися знижками зі своїми рідними. Як це працює? Подати такий рапорт – справа кількох хвилин. У кожному рапорті є прості підказки та пояснення, які документи тобі можуть знадобитися. Додаток крок за кроком покаже, як правильно все заповнити, щоб без помилок надіслати рапорт командиру. Заступниця міністра оборони з питань цифровізації, Катерина Черногоренко, пояснила: — Ми продовжуємо давати нашим захисникам і захисницям можливість швидко та зручно вирішувати різні питання через електронні рапорти. Цього разу додали рапорт для отримання УБД, а також для вирішення фінансових питань, як-от зміна картки чи отримувача грошей. Це дуже важливо для всіх, хто служить і підтримує своїх рідних фінансово. Нагадаємо, що електронні рапорти в Армія+ з’явилися ще в серпні 2024 року. Тепер їхня загальна кількість – 36. За цей час військові вже надіслали понад 530 000 рапортів. Найчастіше подають запити на оздоровчу відпустку, щорічну відпустку та зміну місця служби. Не вдається отримати авторизацію в армії? Дізнайся в нашому матеріалі, що робити в таких випадках та як діяти, щоб вирішити цю ситуацію. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: технології, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter