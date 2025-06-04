Відпустка, УБД та багато іншого: в Армія+ з’явилось 5 нових рапортів

Військовим стане простіше вирішувати свої справи, адже в додатку Армія+ з’явилося 5 нових електронних рапортів. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Тепер можна легко подати запит на документи, виплати чи відпустку.

Просто онови свій додаток Армія+ в App Store або Play Market!

Які нові рапорти з’явилися?

Ось що нового тепер є в додатку:

рапорт на документи для отримання статусу УБД (учасника бойових дій);

рапорт на зміну даних картки (якщо ти змінив банківську картку);

рапорт на зміну того, хто отримуватиме твої гроші (наприклад, якщо хочеш, щоб виплати йшли іншій людині);

рапорт на довідку про склад сім’ї;

рапорт на відпустку по догляду за дитиною (якщо дитині до 6 років).

Як це працює?

Подати такий рапорт – справа кількох хвилин.

У кожному рапорті є прості підказки та пояснення, які документи тобі можуть знадобитися.

Додаток крок за кроком покаже, як правильно все заповнити, щоб без помилок надіслати рапорт командиру.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації, Катерина Черногоренко, пояснила:

— Ми продовжуємо давати нашим захисникам і захисницям можливість швидко та зручно вирішувати різні питання через електронні рапорти. Цього разу додали рапорт для отримання УБД, а також для вирішення фінансових питань, як-от зміна картки чи отримувача грошей. Це дуже важливо для всіх, хто служить і підтримує своїх рідних фінансово.

Нагадаємо, що електронні рапорти в Армія+ з’явилися ще в серпні 2024 року. Тепер їхня загальна кількість – 36.

За цей час військові вже надіслали понад 530 000 рапортів.

Найчастіше подають запити на оздоровчу відпустку, щорічну відпустку та зміну місця служби.

Не вдається отримати авторизацію в армії? Дізнайся в нашому матеріалі, що робити в таких випадках та як діяти, щоб вирішити цю ситуацію.

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