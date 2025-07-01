Для тебя Война в Украине

Военные получат деньги за неиспользованные дни отпуска — Зеленский подписал закон

Ирина Танасийчук, журналист сайта 01 июля 2025, 18:00
Военные получат деньги за неиспользованные дни отпуска — Зеленский подписал закон
Фото Facebook, Unsplash

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