Военные получат деньги за неиспользованные дни отпуска — Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4470-IX, гарантирующий военнослужащим выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы.

Об этом сообщили в Верховной Раде Украины. Отмечается, что речь идет как об основном, так и о дополнительных отпусках. В случае гибели бойца компенсацию получат лица, указанные в его распоряжении. Если таковых нет, то средства передадут по наследству.

Закон №4470: как компенсирует неиспользованные дни отпуска

Закон был направлен на подпись президента еще 9 июня. 1 июля Зеленский официально утвердил его своей подписью. Документ вступает в силу через месяц со дня, следующего за днем ​​его публикации.

Кабмин должен в течение месяца со дня публикации закона привести нормативно правовые акты в соответствие с законом.

Как отмечает Судово-юридична газета, пункт 21 статьи 10-1 Закона О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей дополнили нормой, что неиспользованные за время прохождения военной службы дни отпусков подлежат денежной компенсации.

Деньги выплачиваются в год увольнения военнослужащих со службы.

Это касается основного ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска для тех, кто имеет детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

Кроме этого, в этот перечень относят дополнительный отпуск, предусмотренный статьей 16-2 Закона Об отпусках, если его не предоставили военнослужащим в особый период с момента объявления мобилизации.

В новой редакции указано, что в случае гибели военнослужащего денежная компенсация за все неиспользованные им за время прохождения военной службы дни отпусков выплачивается лицу, определенному в личном распоряжении на случай плена.

Если такого распоряжения нет, деньги переходят по наследству.

Напомним, что теперь подать рапорт на отпуск можно через приложение Армия+.

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