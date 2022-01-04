Можно ли получить компенсацию за неиспользованный отпуск?

Часто случается так, что трудолюбивые украинцы забывают использовать все дни своего ежегодного отпуска, и они словно “сгорают”. И отдых не получил, и лишнего поработал.

Вікна решили выяснить, можно ли получить денежную компенсацию за часть отпуска, которую не успел использовать.

Денежная компенсация за отпуск

Если у вас есть такое желание, вы можете получить денежную компенсацию за часть ежегодного отпуска. Об этом говорится в ч. 4 статьи 24 Закона об отпусках.

Впрочем, для этого вы должны “отгулять” 24 календарных дня ежегодного или дополнительного отпуска. Только после этого работодатель сможет предоставить вам денежную компенсацию.

Если у сотрудника есть баланс неиспользованных отпусков и он успел использовать 24 дня отпуска в течение рабочего года, он может рассчитывать на денежную компенсацию за оставшиеся дни неиспользованного отпуска.

Объясняет адвокат фирмы Василь Кисиль и Партнеры Валерия Беспалая.

Отметим, что ежегодный отпуск включает в себя основной (не менее 24 дней) и дополнительный, который дают за особый характер труда, работу с вредными и тяжелыми условиями труда и т.п.

Можно ли получить денежную компенсацию за все дни отпуска?

Нет, полностью заменить отпуск деньгами не получится. Впрочем, есть исключения из правил. В частности:

в случае увольнения работника;

в случае перевода на другое предприятие;

в случае смерти работника.

В таких случаях работодатель должен выплатить средства за все неотгулянные отпуска.

Имеют ли отпуска срок давности?

Закон не предусматривает срока давности в использовании отпусков. То есть, если вы не использовали полностью отпуск за предыдущие годы, вы имеете право “отгулять” их в течение следующих лет.

За какие дни отпуска не предусмотрена денежная компенсация?

К сожалению, получить средства за творческий, учебный, чернобыльский отпуска и отпуска для подготовки и участия в соревнованиях не получится.

Кроме того, на денежную компенсацию за неиспользованный отпуск не следует рассчитывать людям до 18 лет (даже при соблюдении всех требований закона).

Как получить денежную компенсацию за отпуск? Сообщить о своем желании работодателю Написать заявление с просьбой выплатить денежную компенсацию за количество неиспользованных дней ежегодного отпуска. Руководитель должен выдать соответствующий приказ или распоряжение.

В случае, если соблюдены все требования закона, то работодатель не имеет права отказать вам в предоставлении такой денежной компенсации.

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