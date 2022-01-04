Можно ли получить компенсацию за неиспользованный отпуск?

Часто случается так, что трудолюбивые украинцы забывают использовать все дни своего ежегодного отпуска, и они словно “сгорают”. И отдых не получил, и лишнего поработал.
Вікна решили выяснить, можно ли получить денежную компенсацию за часть отпуска, которую не успел использовать.
Если у вас есть такое желание, вы можете получить денежную компенсацию за часть ежегодного отпуска. Об этом говорится в ч. 4 статьи 24 Закона об отпусках.
Впрочем, для этого вы должны “отгулять” 24 календарных дня ежегодного или дополнительного отпуска. Только после этого работодатель сможет предоставить вам денежную компенсацию.
Если у сотрудника есть баланс неиспользованных отпусков и он успел использовать 24 дня отпуска в течение рабочего года, он может рассчитывать на денежную компенсацию за оставшиеся дни неиспользованного отпуска.
Если у сотрудника есть баланс неиспользованных отпусков и он успел использовать 24 дня отпуска в течение рабочего года, он может рассчитывать на денежную компенсацию за оставшиеся дни неиспользованного отпуска.
Объясняет адвокат фирмы Василь Кисиль и Партнеры Валерия Беспалая.
Отметим, что ежегодный отпуск включает в себя основной (не менее 24 дней) и дополнительный, который дают за особый характер труда, работу с вредными и тяжелыми условиями труда и т.п.
Нет, полностью заменить отпуск деньгами не получится. Впрочем, есть исключения из правил. В частности:
В таких случаях работодатель должен выплатить средства за все неотгулянные отпуска.
Закон не предусматривает срока давности в использовании отпусков. То есть, если вы не использовали полностью отпуск за предыдущие годы, вы имеете право “отгулять” их в течение следующих лет.
К сожалению, получить средства за творческий, учебный, чернобыльский отпуска и отпуска для подготовки и участия в соревнованиях не получится.
Кроме того, на денежную компенсацию за неиспользованный отпуск не следует рассчитывать людям до 18 лет (даже при соблюдении всех требований закона).
Как получить денежную компенсацию за отпуск?
В случае, если соблюдены все требования закона, то работодатель не имеет права отказать вам в предоставлении такой денежной компенсации.
А мы напоминаем, что зима — идеальное время для путешествий. Во многих странах туристов стало меньше, а вот теплая погода кое-где сохраняется весь сезон. Читайте больше о том, как сэкономить на зимних путешествиях.