Коды военных специальностей: какие есть и как расшифровываются

На первый взгляд может показаться, что военных специальностей не так много. Но на самом деле это не так, даже каждая специальность может иметь несколько подвидов. Поэтому нужно знать коды военных специальностей.

Приказ об утверждении перечня военно-учетных специальностей рядового, сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины вступил в силу в 2021 году.

Официальный список военных специальностей можно найти на официальном сайте Верховной рады Украины.

Также этим же приказом был утвержден перечень штатных должностей рядового, сержантского и старшинского состава и соответствующих им воинских званий и тарифных разрядов должностей.

Еще можно найти тарифный перечень штатных должностей, подлежащих замещению военнослужащими рядового, сержантского и старшинского состава — специалистами штатных военно-музыкальных учреждений и военно-музыкальных подразделений Вооруженных Сил Украины и ансамблей песни и пляски.

Как расшифровать военную специальность

Военная специальность указывается кодом в военном билете. Надо знать, как его правильно расшифровать.

Первые три цифры — номер военно-учетной специальности. Следующие три цифры — код военной должности. Буквой указывают особые признаки военной службы.

Коды военных специальностей: список

Каждый военнообязанный после прохождения ВЛК и обновление данных получает свой специальный код.

