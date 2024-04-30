Временное удостоверение военнообязанного вместо военного билета: кому дают и какой срок действия

Кроме военного билета, удостоверяющего личность военнослужащего, существует еще один документ, выдаваемый армейским ведомством — речь идет о временном удостоверении военнообязанного. Кто имеет право его получить и при каких условиях его выдают — читай в нашем материале.

Временное удостоверение военнообязанного: что это такое

Независимо от того, находится ли страна в состоянии войны или нет, каждый мужчина призывного возраста в Украине обязан иметь военно-учетный документ. Для мужчин в возрасте с 18 до 60 лет таким документом является военный билет, однако в отдельных случаях вместо него может выдаваться временное удостоверение.

Эту форму документа ввело Министерство обороны Украины еще в 2017 году.

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Временное удостоверение является документом, удостоверяющим личность военнообязанного, находящегося в запасе лиц офицерского состава или лиц рядового, сержантского и старшинского состава.

Документ определяет принадлежность его владельца к исполнению воинского долга.

Существует официально утвержденная в Приказе Министерства обороны Украины №610 от 21.11.2017 форма документа и там же определен перечень лиц, кому может предоставляться временное удостоверение военнообязанного или, как его еще называют, временный военный билет.

Кто может получить временный военный билет

Список лиц, имеющих право его получить, немалый, ведь это удостоверение в некоторых случаях даже может использоваться вместо военного билета.

Его выдают тем, кто:

взят на военный учет военнообязанных и кому присвоено первичное воинское звание офицерского состава запаса (до поступления личного дела);

потерял военный билет (до его получения);

не проходил военную службу (учебное собрание) и не имеет военно-учетной специальности;

непригоден к военной службе по состоянию здоровья в мирное время;

ограниченно годен к военной службе по состоянию здоровья в военное время;

прибыл из мест лишения свободы;

военнообязанным женщинам.

Временное удостоверение военнообязанным, состоящим на военном учете в Службе безопасности Украины, не выдается.

Как выглядит временное удостоверение

Временное удостоверение изготавливается из плотной бумаги, имеет размер 145 х 210 мм и содержит следующую информацию:

номер удостоверения;

цветная фотография размером 35 х 45 мм;

ФИО военнообязанного лица;

воинское звание;

профиль;

состав;

категория;

военно-учетная специальность;

причина выдачи временного удостоверения;

пригодность к прохождению военной службы по состоянию здоровья;

зачисление в запас;

необходимость в повторном медицинском осмотре.

На оборотной стороне указываются: дата выдачи, особые отметки, данные антропометрических измерений, отметки о военном учете, подпись военного комиссара.

Удостоверение заверяется печатью и подписью владельца об ознакомлении с правилами военного учета.

Как получить документ

Выдача и уничтожение временных удостоверений производятся в порядке, установленном для военных билетов, что определяется Министерством обороны Украины, Службой безопасности Украины и Службой внешней разведки Украины.

Адвокат Ростислав Кравец в интервью Фактам сообщил, что получить временное военное удостоверение можно по месту жительства.

Удостоверения выдают территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Заменить временное удостоверение или восстановить утраченное можно только в ТЦК.

Регистрация указанного документа производится в делопроизводстве по книгам учета исходных документов.

Временные удостоверения ТЦК и СП могут также выдавать вместо военного билета в случае, если временно нет бланков военных билетов.

Срок действия временного удостоверения военнообязанного

В учредительных документах об оформлении удостоверения срок его действия не указан.

Отмечено, что при необходимости заменить его (был потерян, испорчен, не осталось места, чтобы вносить информацию) военнообязанный должен обратиться в ТЦК, как и в случае его получения.

В случае если удостоверение военнообязанный (призывник, резервист) потерял, он должен заплатить штраф в размере от 850 до 1 700 грн.

Если временное удостоверение в течение года или в особый период будет потеряно дважды, штраф вырастет многократно и составит от 50 до 100 тысяч рублей.

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