Временное удостоверение военнообязанного вместо военного билета: кому дают и какой срок действия

Кроме военного билета, удостоверяющего личность военнослужащего, существует еще один документ, выдаваемый армейским ведомством — речь идет о временном удостоверении военнообязанного. Кто имеет право его получить и при каких условиях его выдают — читай в нашем материале.
Независимо от того, находится ли страна в состоянии войны или нет, каждый мужчина призывного возраста в Украине обязан иметь военно-учетный документ. Для мужчин в возрасте с 18 до 60 лет таким документом является военный билет, однако в отдельных случаях вместо него может выдаваться временное удостоверение.
Эту форму документа ввело Министерство обороны Украины еще в 2017 году.
Временное удостоверение является документом, удостоверяющим личность военнообязанного, находящегося в запасе лиц офицерского состава или лиц рядового, сержантского и старшинского состава.
Временное удостоверение является документом, удостоверяющим личность военнообязанного, находящегося в запасе лиц офицерского состава или лиц рядового, сержантского и старшинского состава.
Документ определяет принадлежность его владельца к исполнению воинского долга.
Существует официально утвержденная в Приказе Министерства обороны Украины №610 от 21.11.2017 форма документа и там же определен перечень лиц, кому может предоставляться временное удостоверение военнообязанного или, как его еще называют, временный военный билет.
Список лиц, имеющих право его получить, немалый, ведь это удостоверение в некоторых случаях даже может использоваться вместо военного билета.
Его выдают тем, кто:
Временное удостоверение военнообязанным, состоящим на военном учете в Службе безопасности Украины, не выдается.
Временное удостоверение изготавливается из плотной бумаги, имеет размер 145 х 210 мм и содержит следующую информацию:
На оборотной стороне указываются: дата выдачи, особые отметки, данные антропометрических измерений, отметки о военном учете, подпись военного комиссара.
Удостоверение заверяется печатью и подписью владельца об ознакомлении с правилами военного учета.
Выдача и уничтожение временных удостоверений производятся в порядке, установленном для военных билетов, что определяется Министерством обороны Украины, Службой безопасности Украины и Службой внешней разведки Украины.
Адвокат Ростислав Кравец в интервью Фактам сообщил, что получить временное военное удостоверение можно по месту жительства.
Удостоверения выдают территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
Удостоверения выдают территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
Заменить временное удостоверение или восстановить утраченное можно только в ТЦК.
Регистрация указанного документа производится в делопроизводстве по книгам учета исходных документов.
Временные удостоверения ТЦК и СП могут также выдавать вместо военного билета в случае, если временно нет бланков военных билетов.
Временные удостоверения ТЦК и СП могут также выдавать вместо военного билета в случае, если временно нет бланков военных билетов.
В учредительных документах об оформлении удостоверения срок его действия не указан.
Отмечено, что при необходимости заменить его (был потерян, испорчен, не осталось места, чтобы вносить информацию) военнообязанный должен обратиться в ТЦК, как и в случае его получения.
В случае если удостоверение военнообязанный (призывник, резервист) потерял, он должен заплатить штраф в размере от 850 до 1 700 грн.
В случае если удостоверение военнообязанный (призывник, резервист) потерял, он должен заплатить штраф в размере от 850 до 1 700 грн.
Если временное удостоверение в течение года или в особый период будет потеряно дважды, штраф вырастет многократно и составит от 50 до 100 тысяч рублей.
Раньше мы писали, женщины каких профессий являются военнообязанными — ищи в перечне свою специальность.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.