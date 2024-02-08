Лучше не рисковать? Что будет, если не встать на военный учет

Военное положение в Украине продлили до 13 мая 2024 года. Во время его действия военнообязанные мужчины должны стать на военный учет и не могут уезжать за пределы страны.

Но что будет, если не стать на военный учет, и чем это грозит, — рассказываем дальше.

Что будет, если не встать на военный учет

Украинское законодательство обязывает мужчин с 16 лет, военнообязанных и резервистов, не достигших предельного возраста пребывания в запасе, и женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, становиться на военный учет.

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Он производится:

по задекларированному (зарегистрированному) месту жительства;

по месту работы (обучение);

в случае выезда за пределы Украины сроком более чем на три месяца — по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины;

Действующим законодательством Украины за правонарушения, связанные с военным учетом, установлена административная и уголовная ответственность.

Если военнообязанный не состоит на военном учете и уклоняется от него, ему может прийти предупреждение от руководителя ТЦК и СП. Если ситуация не меняется, тогда может наступить уголовная ответственность по статье 337 Уголовного кодекса.

Нарушителям грозит лишение свободы от трех до пяти лет.

О том, можно ли отказываться от повестки и что за это предусмотрено, мы рассказывали в другом материале.

Главное фото: Depositphotos.

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