Краще не ризикувати? Що буде, якщо не стати на військовий облік

Воєнний стан в Україні подовжили до 13 травня 2024 року. Під час його дії військовозобов’язані чоловіки повинні стати на військовий облік та не можуть виїжджати за межі країни.

Та що буде, якщо не стати на військовий облік, і чим це загрожує — розповідаємо далі.

Що буде, якщо не стати на військовий облік

Українське законодавство зобов’язує чоловіків з 16 років, військовозобов’язаних та резервістів, які не досягли граничного віку перебування у запасі, та жінок з медичною або фармацевтичною освітою ставати на військовий облік.

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Він проводиться:

за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання;

за місцем роботи (навчання);

у разі вибуття за межі України на строк понад три місяці — за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України;

Чинним законодавством України за правопорушення, пов’язані з військовим обліком, встановлено адміністративну та кримінальну відповідальність.

Якщо військовозобов’язаний не перебуває на військовому обліку та ухиляється від нього, йому може прийти попередження від керівника ТЦК та СП. Якщо ж ситуація не змінюється, тоді може настати кримінальна відповідальність за статтею 337 Кримінального кодексу. Порушникам загрожує позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Про те, чи можна відмовлятися від повістки та що за це передбачено, ми розповідали в іншому матеріалі.

Головне фото: Depositphotos.

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