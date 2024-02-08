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Краще не ризикувати? Що буде, якщо не стати на військовий облік

Вікторія Мельник, журналістка сайту 08 Лютого 2024, 13:30
що буде якщо не стати на військовий облік
Фото: Depositphotos

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