Не з’явитися до військкомату після отримання повістки: яка відповідальність передбачена за таку дію

В Україні продовжили терміни проведення мобілізації. Поряд із тим виникає запитання: яка відповідальність передбачена за неявку до військкомату після отримання повістки з різних причин?

При отриманні повістки особи, які підлягають мобілізації, зобов’язані з’явитися до військкоматів чи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). У разі, якщо особа належить до категорії осіб, які не підлягають мобілізація, потрібно надати центру документи, що підтверджують підстави для звільнення від мобілізації.

Яка відповідальність передбачена за неявку до військкомату:

Згідно зі ст. 210 Кодексу про адміністративні правопорушення України за нез’явлення за викликом до ТЦК для визначення призначення у воєнний час встановлена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 3 400−5 100 грн з подальшим доставлянням особи до ТЦК. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Згідно зі ст. 337 Кримінального кодексу України якщо призовника було проінформовано про необхідність з’явитися до ТЦК під час телефонної розмови, за умови наявністю доказів виклику, оформлених у належному процесуальному порядку, особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності у вигляді штрафу 5 100−8 500 грн або виправних робіт на строк до одного року.

Згідно зі ст. 336 Кримінального кодексу України у випадку подальшого ухилення військовозобов’язаним від виконання мобілізаційного розпорядження про направлення на проходження військової служби (зокрема після проходження медкомісії) — особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Національній поліції надано право здійснювати адміністративне затримання військовозобовʼязаних при порушенні ними законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та доставляти їх до територіального центру комплектування (ст.ст. 259, 262 КУпАП, ч. 3 ст. 38 Закону України Про військовий обовʼязок і військову службу).

Закон про продовження мобілізації прийняли 22 травня. Що потрібно знати про продовження мобілізації — читай у матеріалі.