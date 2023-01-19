Правила вручення повістки в Україні під час воєнного стану — пояснює адвокат

В Україні повістки військовозобов’язаним громадянам дають ледь не всюди: в торгових центрах, на вулицях та заправках. Та що говорить про це закон?
І як реагувати, якщо тобі вручають повістку просто в руки? Правила вручення повістки — читай в матеріалі.
Адвокат Джамал Стаценко стверджує, що повістки й надалі вручатимуть в громадських місцях. Адже про це говорив начальник управління персоналом ЗСУ Роман Горбач.
За його словами, це робитимуть доти, доки чоловіки не почнуть самі регулярно приходити до ТЦК та уточнювати необхідні дані. Однак з усіх чоловіків, яким вручають повістки, призивають лише 5%.
За його словами, це робитимуть доти, доки чоловіки не почнуть самі регулярно приходити до ТЦК та уточнювати необхідні дані. Однак з усіх чоловіків, яким вручають повістки, призивають лише 5%.
Також адвокат заявив, що закону не суперечить практика вручення повісток на блокпостах або в людних місцях, наприклад, у метро, чергах на заправку тощо.
Джамал стверджує, що повістку оскаржити не можна. Повістка не може бути оскаржена в будь-якому суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов’язок відповідно до закону.
До такого висновку дійшов Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду (Постанова Верховного Суду від 08.09.2022 року у справі № 300/1263/22).
До такого висновку дійшов Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду (Постанова Верховного Суду від 08.09.2022 року у справі № 300/1263/22).
Також головний воєнком Києва Юрій Максимів сказав, що повістку слід чекати всім військовозобов’язаним. Оповістити про мобілізацію телефонним дзвінком можуть, але сам призов — це юридична процедура.
У разі вручення повістки, ти зобов’язаний з’явитись у ТЦК та СП, якщо вона:
Не слід забувати, що зараз в країні — війна. Усі військкомати працюють у повну силу. Спілкуватися слід спокійно, врівноважено, спираючись на закони й документи.
Повідомляти про проблеми в роботі ТЦК потрібно за посиланням та через гарячі лінії:
А ось що буде, якщо проігнорувати повістку та не з’явитися до військкомату після її вручення, ми писали в нашому іншому матеріалі — читай його за посиланням.
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