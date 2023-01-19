Правила вручення повістки в Україні під час воєнного стану — пояснює адвокат

В Україні повістки військовозобов’язаним громадянам дають ледь не всюди: в торгових центрах, на вулицях та заправках. Та що говорить про це закон?

І як реагувати, якщо тобі вручають повістку просто в руки? Правила вручення повістки — читай в матеріалі.

Адвокат Джамал Стаценко стверджує, що повістки й надалі вручатимуть в громадських місцях. Адже про це говорив начальник управління персоналом ЗСУ Роман Горбач.

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За його словами, це робитимуть доти, доки чоловіки не почнуть самі регулярно приходити до ТЦК та уточнювати необхідні дані. Однак з усіх чоловіків, яким вручають повістки, призивають лише 5%.

Також адвокат заявив, що закону не суперечить практика вручення повісток на блокпостах або в людних місцях, наприклад, у метро, чергах на заправку тощо.

Правила вручення повісток:

вручення повісток проводиться через органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій;

повістки можуть вручатися посадовими особами територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки за місцем проживання, за місцем роботи, а також на вулиці, на блокпостах тощо;

в законі не заборонено вручення повістки в будь-якому місці після встановлення особи.

Чи означає це, що людину мобілізують?

за словами адвоката, виклик — це перевірка облікових даних насамперед та проходження медичного огляду для визначення придатності;

якщо людина не з’явиться на виклик у воєнний час, це тягне за собою накладення штрафу від 1700 до 3400 грн;

національна поліція має право затримувати військовозобов’язаних та доставляти їх до територіального центру комплектування (ст. 259 та 262 КУАП, ч. 3 ст. 38 ЗУ Про військовий обов’язок та військову службу);

ст. 336 КК України передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від призову. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.

Чи можна оскаржити повістку

Джамал стверджує, що повістку оскаржити не можна. Повістка не може бути оскаржена в будь-якому суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов’язок відповідно до закону.

До такого висновку дійшов Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду (Постанова Верховного Суду від 08.09.2022 року у справі № 300/1263/22).

Також головний воєнком Києва Юрій Максимів сказав, що повістку слід чекати всім військовозобов’язаним. Оповістити про мобілізацію телефонним дзвінком можуть, але сам призов — це юридична процедура.

Що робити, якщо вручили повістку

У разі вручення повістки, ти зобов’язаний з’явитись у ТЦК та СП, якщо вона:

вручена працівником ТЦК та СП, в якому ти перебуваєш на обліку;

представником місцевої влади або роботодавцем;

яка має підпис, печатку керівника ТЦК та СП за місцем обліку, у якій є мета візиту, правильно зазначені твої персональні дані й ти її підписав.

Що ще потрібно знати про повістки: пояснює адвокат

Якщо ти не можеш бути призваним, то повинен завжди мати при собі всі документи, які можуть підтвердити твій статус. Наприклад, непридатність, обмежена придатність тощо. А також документи, які підтверджують особливий статус: наприклад, інвалідність. Якщо ці документи недоступні чи втрачені, треба їх відновити. Не намагайся вирішити ситуацію неправомірним чином. Не пропонуй хабарі чи інші протизаконні способи. Слід уважно сприймати всю інформацію: слухати й читати все, що пишуть в повістках і викликах. Телефонний дзвінок не вважається повісткою. Навіть якщо ти зареєструвався і тобі видали пам’ятку, що потрібно стати на облік — це не повістка, тому не створює жодних правових зобов’язань. Повістка має бути підписана керівником ТЦК, до якого прописана людина. Вона має бути виписана на конкретну особу до моменту підпису. Тобто випадки, коли штампують пачки порожніх повісток, а тоді приходять в готелі, квартири чи на просто на вулиці й вручають людям — це незаконно. При врученні повістки тебе не мають права насильно доставляти в ТЦК. Тобі можуть запропонувати сісти в автобус та проїхати з ними, але ти маєш право відмовитись та повідомити, що прийдеш добровільно у визначений час. Якщо тебе намагаються доставити у військомат силою, то це — кримінальний злочин (Ст. 146 ККУ). Ти повинен фіксувати це на відео, а потім звертатися у поліцію та до адвоката. Кожна людина має право пояснити, що хоче поїхати до себе в місто, де прописана, і стати на облік і мобілізуватися у своєму військкоматі, де перебуває її особова справа. Особливо це стосується офіцерів запасу, які проходили військову кафедру.

Як комунікувати з представниками військкоматів

Не слід забувати, що зараз в країні — війна. Усі військкомати працюють у повну силу. Спілкуватися слід спокійно, врівноважено, спираючись на закони й документи.

Повідомляти про проблеми в роботі ТЦК потрібно за посиланням та через гарячі лінії:

0 800 500 410;

0 800 500 442.

А ось що буде, якщо проігнорувати повістку та не з’явитися до військкомату після її вручення, ми писали в нашому іншому матеріалі — читай його за посиланням.

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