Сімейні стосунки

Хлопець тікає від повістки. Чи нормально це та як не втратити повагу?

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 22 Липня 2022, 19:30
боїться йти на фронт
Фото: Unsplash

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