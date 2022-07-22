Парень убегает от повестки. Нормально ли это и как не потерять уважение?

Украинцы ведут героическую борьбу с российской агрессией, мужественно отстаивают границы страны. К сожалению, ценой многочисленных жизней отважных защитников и защитниц.

Но далеко не каждый готов отдать жизнь за страну. Несмотря на безусловную любовь к Родине, многие мужчины призывного возраста пытаются избежать повестки на фронт.

Психолог и ведущая проекта Эксы Наталья Ежова и психолог проекта Утро в Большом Городе Юлия Зорий рассказали, как не потерять уважение к мужчине и понять его.

А кто останется здесь?

Первое, что нужно понять, что на каждого военного нужно хотя бы десять гражданских людей: волонтеров, предпринимателей и работников, журналистов и т.д.

Они обеспечивают экономическую почву, организовывают сбор средств и помощь, беспокоятся о гражданских людях, обеспечивают жизнедеятельность страны и освещают правду о событиях в Украине.

Таким образом, гражданское население играет не менее важную роль в нашей будущей победе. Не зря говорят, что у нас не один фронт, есть еще и экономический, информационный и волонтерский.

Может быть, человек со своими знаниями и умениями будет приносить гораздо больше пользы в тылу, чем на линии столкновения.

Военным тоже страшно

Страх — это неотъемлемая часть каждого из нас, естественная реакция организма на стресс. Именно благодаря страху шансы на выживание в контексте эволюции увеличились.

Юлия Зорий рассказывает, что страх мужчины перед войной, смертью — не то, чего стоит стесняться или сторониться.

Для человека, который профессионально никогда не держал оружие в руках, не убивал людей, а жил спокойной, размеренной жизнью, это будет невероятный стресс и страх.

Кто-то может подумать, что военных, которые ежедневно находятся на грани между жизнью и смертью, страх не касается.

На самом деле это не так, ведь страх присущий всем. Просто для профессиональных военных, занимающихся этим делом всю жизнь, это менее доминирующая эмоция.

Поэтому осуждать или переставать уважать человека за страх смерти не стоит. За него говорят эмоции самозащиты, которые он не способен унять, потому что бережет свою жизнь.

Лучший способ понять что-то — стать этим

Если информация о страхе и самозащите никак не подняла партнера в ваших глазах, то пора прибегнуть к тяжелой артиллерии — пониманию.

Проанализируй: мужчина просто боится умереть и покинуть семью? Или ваши с ним моральные ценности не совпадают вовсе?

Чтобы по-настоящему понять, как чувствует себя человек, нужно оказаться в таких же условиях, но достаточно и воображения.

Поставь себя на место мужчины, на секунду представь, что ты — это он. Такой способ всегда помогает.

Представить будет еще проще, если ты вспомнишь, сколько женщин наравне с ребятами воюют и борются за нашу победу.

Если бы женщин тоже забирали на фронт, что бы ты чувствовала?

Действительно ли ты была бы готова идти воевать?

Что останавливает тебя в принятии такого решения?

Техника “Но ведь”

Когда мы сосредоточены на недостатках, можем упустить положительные аспекты ситуации. Здесь тоже стоит взглянуть под другим углом.

Рассмотри, какие плюсы в том, что твой мужчина вместе с тобой, а не на линии столкновения. Сделать это поможет техника “Но ведь”, которую предложила Наталья Ежова.

Мой парень не идет воевать:

но ведь он дает деньги на армию; но ведь он работает, платит налоги; но ведь он со мной, сохраняет наши отношения и воспитывает детей; но ведь он защищает меня и нашу семью.

Найди свое “но”, чтобы вернуть уважение к мужчине.

Один из примеров того, как мужчина может быть гораздо полезнее в тылу, чем на фронте — Сергей Притула. Благодаря его креативности и медийности неоднократно удавалось собрать огромные средства для ВСУ.

Недавно Сергей Притула дал интервью о своей жизни во время войны.

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