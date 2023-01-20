Законно ли заполнять повестку прямо на улице — объясняет адвокат

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину военнообязанным гражданам вручают повестки для того, чтобы они стали на учет.

Часто органы местного самоуправления, члены правительства, работники военкомата делают это в самых неожиданных местах: в ТЦ, на заправках и на улицах.

Тем не менее, по словам юристов, данная процедура законна. А вот законно ли заполнять повестку прямо на улице — читай в материале.

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Повестки: важные детали

Адвокат Джамал Стаценко отмечает, что Центр противодействия дезинформации при СНБО подчеркнул: повестки можно вручать на улицах и блокпостах. Вручение повестки на улице или на блокпосте не противоречит закону, а за неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрено административное наказание.

Во время всеобщей мобилизации в Украине граждане страны получают повестки о призыве на военную службу не только по месту жительства, работы, но и на улицах или блокпостах. Такой формат не противоречит закону.

Также в повестке определяется дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии.

Вручение повестки не означает мобилизацию. Прежде всего вызов в военкомат нужен для проверки данных гражданина и определения его пригодности к службе.

Также за неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 1700 до 3400 грн. За уклонение от призыва на военную службу по мобилизации грозит уголовная ответственность в виде ограничения свободы от трех до пяти лет.

Законно ли заполнять повестку прямо на улице

По словам эксперта, повестка должна быть подписана руководителем ТЦК, в который прописан человек. Это — самый главный момент. Пустую повестку могут заполнять на месте, но только в присутствии главы ТЦК, который вручает повестку, или если он это делает лично. Повестка должна быть выписана конкретному лицу до момента твоей подписи. В ней должна быть и подпись руководителя ТЦК. Бланк не должен быть полностью пустым. То есть случаи, когда штампуют пачки пустых повесток, а потом приходят в гостиницы, квартиры или просто на улице и вручают людям, без подписи ТЦК — это незаконно. Пустую повестку можно обжаловать. Обращаться с жалобой можно в свой военкомат, Министерство обороны или Национальную полицию. Если повестку уже вручили, то есть подтвержденный юридический факт. И пока идет судебное обжалование этого юридического факта, за него может наступать ответственность. Если человека вызывали, но он не пришел (даже если идет процесс обжалования), местные военкоматы могут трактовать это как уклонение.

А вот что будет, если проигнорировать повестку и не явиться в военкомат после ее вручения, мы писали в нашем другом материале — читай его по ссылке.

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