Законно ли заполнять повестку прямо на улице — объясняет адвокат

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину военнообязанным гражданам вручают повестки для того, чтобы они стали на учет.
Часто органы местного самоуправления, члены правительства, работники военкомата делают это в самых неожиданных местах: в ТЦ, на заправках и на улицах.
Тем не менее, по словам юристов, данная процедура законна. А вот законно ли заполнять повестку прямо на улице — читай в материале.
Адвокат Джамал Стаценко отмечает, что Центр противодействия дезинформации при СНБО подчеркнул: повестки можно вручать на улицах и блокпостах. Вручение повестки на улице или на блокпосте не противоречит закону, а за неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрено административное наказание.
Во время всеобщей мобилизации в Украине граждане страны получают повестки о призыве на военную службу не только по месту жительства, работы, но и на улицах или блокпостах. Такой формат не противоречит закону.
Также в повестке определяется дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии.
Вручение повестки не означает мобилизацию. Прежде всего вызов в военкомат нужен для проверки данных гражданина и определения его пригодности к службе.
Вручение повестки не означает мобилизацию. Прежде всего вызов в военкомат нужен для проверки данных гражданина и определения его пригодности к службе.
Также за неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 1700 до 3400 грн. За уклонение от призыва на военную службу по мобилизации грозит уголовная ответственность в виде ограничения свободы от трех до пяти лет.
А вот что будет, если проигнорировать повестку и не явиться в военкомат после ее вручения, мы писали в нашем другом материале — читай его по ссылке.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!