Правила вручения повестки в Украине во время военного положения — объясняет адвокат

В Украине повестки военнообязанным гражданам дают чуть ли не повсюду: в торговых центрах, на улицах и заправках. Но что говорит об этом закон?
И как реагировать, если тебе вручают повестку прямо в руки? Правила вручения повестки — читай в материале.
Адвокат Джамал Стаценко утверждает, что повестки и дальше будут вручать в общественных местах. Ведь об этом говорил начальник управления персоналом ВСУ Роман Горбач.
По его словам, это будут делать до тех пор, пока мужчины не начнут сами регулярно приходить в ТЦК и уточнять необходимые данные. Однако из всех мужчин, которым вручают повестки, призывают всего 5%.
По его словам, это будут делать до тех пор, пока мужчины не начнут сами регулярно приходить в ТЦК и уточнять необходимые данные. Однако из всех мужчин, которым вручают повестки, призывают всего 5%.
Также адвокат заявил, что закону не противоречит практика вручения повесток на блокпостах или в людных местах, например, в метро, очередях на заправках и так далее.
Джамал утверждает, что повестку оспорить нельзя. Повестка не может быть обжалована в любом суде, потому что этот документ является лишь средством оповещения о необходимости выполнить воинскую обязанность в соответствии с законом.
К такому выводу пришел Кассационный админсуд в составе Верховного Суда (Постановление Верховного Суда от 08.09.2022 г. по делу № 300/1263/22).
К такому выводу пришел Кассационный админсуд в составе Верховного Суда (Постановление Верховного Суда от 08.09.2022 г. по делу № 300/1263/22).
Также главный военком Киева Юрий Максимов сказал, что повестку следует ждать всем военнообязанным. Сообщить о мобилизации телефонным звонком могут, но сам призыв — это юридическая процедура.
В случае вручения повестки ты обязан явиться в ТЦК и СП, если она:
Не стоит забывать, что сейчас в стране война. Все военкоматы работают в полную силу. Общаться следует спокойно, уравновешенно, опираясь на законы и документы.
Сообщать о проблемах в работе ТЦК нужно по ссылке или через горячие линии:
А вот что будет, если проигнорировать повестку и не явиться в военкомат после ее вручения, мы писали в нашем другом материале — читай его по ссылке.
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