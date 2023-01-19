Правила вручения повестки в Украине во время военного положения — объясняет адвокат

В Украине повестки военнообязанным гражданам дают чуть ли не повсюду: в торговых центрах, на улицах и заправках. Но что говорит об этом закон?

И как реагировать, если тебе вручают повестку прямо в руки? Правила вручения повестки — читай в материале.

Адвокат Джамал Стаценко утверждает, что повестки и дальше будут вручать в общественных местах. Ведь об этом говорил начальник управления персоналом ВСУ Роман Горбач.

Сейчас также смотрят

По его словам, это будут делать до тех пор, пока мужчины не начнут сами регулярно приходить в ТЦК и уточнять необходимые данные. Однако из всех мужчин, которым вручают повестки, призывают всего 5%.

Также адвокат заявил, что закону не противоречит практика вручения повесток на блокпостах или в людных местах, например, в метро, очередях на заправках и так далее.

Правила вручения повесток:

вручение повесток производится через органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, организаций;

повестки могут вручаться должностными лицами территориальных центров комплектации и социальной поддержки по месту жительства, по месту работы, а также на улице, на блокпостах;

в законе не запрещено вручение повестки в любом месте после установления личности.

Значит ли это, что человека мобилизуют?

по словам адвоката, это — проверка учетных данных в первую очередь и прохождение медицинского осмотра для определения пригодности;

если человек не явится на вызов в военное время, это влечет наложение штрафа от 1700 до 3400 грн;

национальная полиция имеет право задерживать военнообязанных и доставлять их в территориальный центр комплектования (ст. 259 и 262 КУАП, ч. 3 ст. 38 ЗУ О воинской обязанности и военной службе);

ст. 336 УК Украины предусматривает уголовную ответственность за уклонение от призыва. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Можно ли обжаловать повестку

Джамал утверждает, что повестку оспорить нельзя. Повестка не может быть обжалована в любом суде, потому что этот документ является лишь средством оповещения о необходимости выполнить воинскую обязанность в соответствии с законом.

К такому выводу пришел Кассационный админсуд в составе Верховного Суда (Постановление Верховного Суда от 08.09.2022 г. по делу № 300/1263/22).

Также главный военком Киева Юрий Максимов сказал, что повестку следует ждать всем военнообязанным. Сообщить о мобилизации телефонным звонком могут, но сам призыв — это юридическая процедура.

Что делать, если вручили повестку

В случае вручения повестки ты обязан явиться в ТЦК и СП, если она:

вручена работником ТЦК и СП, в котором ты состоишь на учете;

представителем местных властей или работодателем;

имеющая подпись, печать руководителя ТЦК и СП по месту учета, в которой есть цель визита, правильно указаны твои персональные данные и ты ее подписал.

Что еще нужно знать о повестках: объясняет адвокат

Если ты не можешь быть призванным, то всегда должен иметь при себе все документы, которые могут подтвердить твой статус. Например, непригодность, ограниченная пригодность и т.п. А также документы, подтверждающие особый статус: например, инвалидность. Если эти документы недоступны или потеряны, необходимо их восстановить. Не пытайся разрешить ситуацию неправомерным образом. Не предлагай взятки или другие противозаконные способы. Следует внимательно принимать всю информацию: слушать и читать все, что пишут в повестках и вызовах. Телефонный звонок не считается повесткой. Даже если ты зарегистрировался и тебе выдали памятку, что нужно встать на учет, это не повестка, поэтому не создает никаких правовых обязательств. Повестка должна быть подписана руководителем ТЦК, в который прописан человек. Он должен быть выписан на конкретное лицо до момента подписи. То есть случаи, когда штампуют пачки пустых повесток, а потом приходят в гостиницы, квартиры или просто на улице и вручают людям — это незаконно. При вручении повестки тебя не имеют права насильственно доставлять в ТЦК. Тебе могут предложить сесть в автобус и проехать с ними, но ты имеешь право отказаться и сообщить, что придешь в определенное время добровольно. Если тебя пытаются доставить в военкомат силой, то это уголовное преступление (ст. 146 УК). Ты должен фиксировать это на видео, а затем обращаться в полицию и к адвокату. Каждый человек имеет право объяснить, что хочет поехать к себе в город, где прописан, и стать на учет и мобилизоваться в своем военкомате, где находится его личное дело. Особенно это касается офицеров запаса, проходивших военную кафедру.

Как общаться с представителями военкоматов

Не стоит забывать, что сейчас в стране война. Все военкоматы работают в полную силу. Общаться следует спокойно, уравновешенно, опираясь на законы и документы.

Сообщать о проблемах в работе ТЦК нужно по ссылке или через горячие линии:

0 800 500 410;

0 800 500 442.

А вот что будет, если проигнорировать повестку и не явиться в военкомат после ее вручения, мы писали в нашем другом материале — читай его по ссылке.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!