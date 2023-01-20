Чи законно заповнювати повістку прямо на вулиці — пояснює адвокат

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну військовозобов’язаним громадянам вручають повістки для того, щоб вони стали на облік.
Часто органи місцевого самоврядування, урядовці, працівники військкомату роблять це у найнеочікуваніших місцях: у ТЦ, на заправках і на вулицях.
Втім, за словами юристів, така процедура законна. А от чи законно заповнювати повістку прямо на вулиці — читай у матеріалі.
Адвокат Джамал Стаценко зазначає, що Центр протидії дезінформації при РНБО наголосив, що повістки можна вручати на вулицях та блокпостах. Вручення повістки на вулиці або на блокпості не суперечить закону, а за неявку до військкомату без поважних причин передбачено адміністративне покарання.
Під час загальної мобілізації в Україні громадяни країни отримують повістки про заклик на військову службу не лише за місцем проживання чи роботи, а й на вулицях чи блокпостах. Такий формат не суперечить закону.
Також у повістці визначається дата та час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії.
Вручення повістки не означає мобілізацію. Насамперед виклик у військкомат — для перевірки даних громадянина та визначення його придатності до служби.
Вручення повістки не означає мобілізацію. Насамперед виклик у військкомат — для перевірки даних громадянина та визначення його придатності до служби.
За неявку до військкомату без поважних причин передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу від 1700 до 3400 грн.
За ухилення від призову на військову службу за мобілізації загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від трьох до п’яти років.
А ось що буде, якщо проігнорувати повістку та не з’явитися до військкомату після її вручення, ми писали в нашому іншому матеріалі — читай його за посиланням.
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