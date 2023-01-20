Чи законно заповнювати повістку прямо на вулиці — пояснює адвокат

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну військовозобов’язаним громадянам вручають повістки для того, щоб вони стали на облік.

Часто органи місцевого самоврядування, урядовці, працівники військкомату роблять це у найнеочікуваніших місцях: у ТЦ, на заправках і на вулицях.

Втім, за словами юристів, така процедура законна. А от чи законно заповнювати повістку прямо на вулиці — читай у матеріалі.

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Повістки: важливі деталі

Адвокат Джамал Стаценко зазначає, що Центр протидії дезінформації при РНБО наголосив, що повістки можна вручати на вулицях та блокпостах. Вручення повістки на вулиці або на блокпості не суперечить закону, а за неявку до військкомату без поважних причин передбачено адміністративне покарання.

Під час загальної мобілізації в Україні громадяни країни отримують повістки про заклик на військову службу не лише за місцем проживання чи роботи, а й на вулицях чи блокпостах. Такий формат не суперечить закону.

Також у повістці визначається дата та час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії.

Вручення повістки не означає мобілізацію. Насамперед виклик у військкомат — для перевірки даних громадянина та визначення його придатності до служби.

За неявку до військкомату без поважних причин передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу від 1700 до 3400 грн.

За ухилення від призову на військову службу за мобілізації загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Чи законно заповнювати повістку прямо на вулиці

За словами експерта, повістка має бути підписана керівником ТЦК, до якого прописана людина. Це — найголовніший момент. Пусту повістку можуть заповнювати на місці, але тільки у разі присутності голови ТЦК, який вручає повістку, або якщо він робить це особисто. Повістка має бути виписана на конкретну особу до моменту твого підпису. У ній має бути також підпис керівника ТЦК. Бланк не має бути повністю порожнім. Тобто випадки, коли штампують пачки порожніх повісток, а тоді приходять в готелі, квартири чи на просто на вулиці і вручають людям, без підпису ТЦК — це незаконно. Порожню повістку можна оскаржити. Звертатися зі скаргою можна у свій військкомат, Міністерство оборони або Національну поліцію. Якщо повістку вже вручили, то є підтверджений юридичний факт. І поки йде судове оскарження цього юридичного факту, за нього може наставати відповідальність. Якщо людину викликали, але вона не прийшла (навіть якщо триває процес оскарження), місцеві військкомати можуть трактувати це як ухилення.

А ось що буде, якщо проігнорувати повістку та не з’явитися до військкомату після її вручення, ми писали в нашому іншому матеріалі — читай його за посиланням.

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