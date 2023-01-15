Повістки на вулиці. Чи можуть одразу забрати на службу та що робити — розбір експертів

Усі роки нашої незалежності українська армія зазнавала трансформацій. Найбільш значущих змін, які стали разюче помітними не лише нашому народу, але й всьому світу, вона зазнала саме з 24 лютого.

Проте у людей все ще залишається багато питань щодо мобілізації. В ефірі телемарафону Єдині новини міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зазначав, що нагальної потреби вручати повістки на вулицях чи блокпостах немає.

Сьогодні у нас є велика кількість добровольців, які приходять до пунктів комплектування, щоби бути мобілізованим до лав ЗСУ. Тому на сьогоднішній день там вже можуть відбирати найкращих з тих, хто бажає.

Та попри це доволі часті випадки, коли чоловіки отримували повістки на вулицях.

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Чи законно вручати повістку на вулиці

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач раніше повідомляв, що в Україні й надалі вручатимуть повістки у громадських місцях, доки громадяни самі не з’являться до військкоматів — як це передбачено законом воєнного стану.

При цьому Горбач зауважив, що з усіх чоловіків, яким вручають повістки, призивають в армію лише 5%. Саме повістки допомагають оновити інформацію про спеціальність, роботу та право на відстрочку військовозобов’язаних.

Як зазначає адвокатка Тетяна Козаченко у коментарі Суспільному, що наше законодавство вимагає, щоб повістка була вручена особисто. Проте про місце та час не йдеться. Тож видавати повістки на вулиці — законно.

Це означає, що повістка може бути вручена в будь-який час доби в будь-якому місці.

Однак місце вручення повістки може залежати від її виду, оскільки деякі з них мають бути виписані заздалегідь, або ж передані особі за її місцем проживання.

Тим часом мережею ширяться повідомлення від громадян, які діляться інформацією, де саме в їх місті виписують повістки.

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Які існують види повісток

Повістка для уточнення облікових даних може бути видана у будь-якому місці, оскільки її мета — оновити інформацію про призовників. Наприклад, це можуть бути їхні контакти, місце роботи чи сімейний стан.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії теж не вимагає особливого місця та часу для вручення. Її метою є уточнення стану здоров’я громадянина, який може бути потенційно придатним до служби.

Повістка мобілізаційного розпорядження має бути заповнена заздалегідь та вручена особисто. Такий документ повинен видаватись конкретній людині, тому віддають її зазвичай за місцем проживання громадянина, або ж за місцем роботи чи навчання.

В принципі, така повістка може бути складена і заповнена при вас. Але вона не може називатися повісткою на відправлення чи мобілізаційним розпорядженням, де буде чітко написано дату, коли ви відправляєтеся на службу в лави ЗСУ, — наголошує юристка ГО Трикутник Інна Колесник.

Повістка-призов на строкову військову службу не видається у воєнний час. Таку повістку не можна сформувати заздалегідь та видати просто на вулиці, принаймні у межах закону.

Для її заповнення необхідно заздалегідь мати дані про громадянина. Також у ній зазначаються переділ необхідних документів та термін, у який людина має з’явитись до призовної дільниці.

Однак отримання жодної з можливих повісток не означає, що вже сьогодні чи завтра людина опиниться на передовій.

Хто має право вручати повістки

співробітники територіальних центрів комплектування

представники органів місцевого самоврядування

співробітники Служби безпеки

керівники підприємств, організації чи навчального закладу

Однак виписувати повістки не мають права представники поліції. Правоохоронці можуть бути присутні, але якщо, наприклад, саме хтось з них вручив людині повістку будь-якого виду, то її можна оскаржити.

Також причиною оскарження може стати неправильне оформлення документа.

Що має бути зазначено у повістці

вид повістки прізвище, ім’я та по батькові адреса проживання реквізити розпорядження адреса територіального центру комплектування, куди потрібно прибути людині перелік документів, які потрібно мати з собою

Крім того, важливо зазначити, що повістка має бути заповнена начальником територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також на ній має бути підпис цієї особи. Приклад повістки можна переглянути за посиланням.

Також Тетяна Козаченко говорить, що зараз дійсно чимало випадків, коли вручають вже заздалегідь підготовлені бланки повістки, а заповнюють їх вже на місці.

Якщо на місці вручення перебуває начальник, який за законом має право заповнювати повістку та підписувати, то все відбувається законно.

З початком повномасштабного вторгнення у військкомати прийшли багато чоловіків та жінок, які хотіли долучитися до лав ЗСУ. Однак взяли не всіх, а основною причиною відмов були супутні хвороби або погіршений стан здоров’я. Читай список хвороб, з якими не беруть на службу.

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