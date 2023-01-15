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Повістки на вулиці. Чи можуть одразу забрати на службу та що робити — розбір експертів

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Січня 2023, 08:00
вручили повістку на вулиці що робити
Фото: Unsplash

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