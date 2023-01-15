Все годы нашей независимости украинская армия претерпевала трансформации. Наиболее значимые изменения, которые стали поразительно заметны не только нашему народу, но и всему миру, она претерпела именно с 24 февраля.

Однако у людей все еще остается много вопросов о мобилизации. В эфире телемарафона Єдині новини министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отмечал, что необходимости вручать повестки на улицах или блокпостах нет.

Сегодня у нас есть большое количество добровольцев, которые приходят в пункты комплектования, чтобы быть мобилизованным в ряды ВСУ. Поэтому на сегодняшний день там уже могут отбирать лучших из желающих.

Но несмотря на это довольно частые случаи, когда мужчины получали повестки на улицах.

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Законно ли вручать повестку на улице

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач ранее сообщал, что в Украине и дальше будут вручать повестки в общественных местах, пока граждане сами не будут являться в военкоматы — как это предусмотрено законом военного положения.

При этом Горбач отметил, что из всех мужчин, которым вручают повестки, призывают в армию всего 5%. Именно повестки помогают обновить информацию о специальности, работе и праве на отсрочку военнообязанных.

Как отмечает адвокат Татьяна Козаченко в комментарии Суспільному, что наше законодательство требует, чтобы повестка была вручена лично. Однако о месте и времени речь не идет. Так что выдавать повестки на улице — законно.

Это означает, что повестка может быть вручена в любое время суток в любом месте.

Однако место вручения повестки может зависеть от ее вида, поскольку некоторые из них должны быть выписаны заранее, или переданы лицу по его месту жительства.

Между тем сетью ходят сообщения от граждан, которые делятся информацией, где именно в их городе выписывают повестки.

Повестки на улице. Могут сразу забрать на службу и что делать — разбор экспертов / 3 Фотографии

Какие существуют виды повесток

Повестка для уточнения учетных данных может быть выдана в любом месте, поскольку ее цель — обновить информацию о призывниках. К примеру, это могут быть их контакты, место работы или семейное положение.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии тоже не требует особого места и времени для вручения. Ее целью является уточнение состояния здоровья гражданина, которое может быть потенциально годным для службы.

Повестка мобилизационного распоряжения должна быть заполнена и вручена лично. Такой документ должен выдаваться конкретному человеку, поэтому отдают его обычно по месту жительства гражданина, или же по месту работы или учебы.

В принципе такая повестка может быть составлена и заполнена при вас. Но она не может называться повесткой на отправку или мобилизационным распоряжением, где будет четко написана дата, когда вы отправляетесь на службу в ряды ВСУ, — отмечает юрист ОО Треугольник Инна Колесник.

Повестка-призыв на срочную военную службу не выдается в военное время. Такую повестку нельзя сформировать заранее и выдать прямо на улице, по крайней мере, в рамках закона.

Для ее заполнения необходимо заранее иметь данные о гражданине. Также в нем указываются передел необходимых документов и срок, в который человек должен явиться в призывной участок.

Однако получение ни одной из возможных повесток не означает, что уже сегодня или завтра человек окажется на передовой.

Кто имеет право вручать повестки

сотрудники территориальных центров комплектования

представители органов местного самоуправления

сотрудники Службы безопасности

руководители предприятий, организации или учебного заведения

Однако выписывать повестки не вправе представители полиции. Правоохранители могут присутствовать, но если, например, кто-то из них вручил человеку повестку любого вида, то ее можно обжаловать.

Также причиной обжалования может послужить неправильное оформление документа.

Что должно быть указано в повестке

вид повестки имя, фамилия и отчество адрес проживания реквизиты распоряжения адрес территориального центра комплектования, куда нужно прибыть человеку список документов, которые нужно иметь с собой

Кроме того важно отметить, что повестка должна быть заполнена начальником территориального центра комплектования и социальной поддержки. Также на нем должна быть подпись этого лица. Пример повестки можно просмотреть по ссылке.

Также Татьяна Козаченко говорит, что сейчас действительно немало случаев, когда вручают уже подготовленные бланки повестки, а заполняют их уже на месте.

Если на месте вручения находится начальник, по закону имеющий право заполнять повестку и подписывать, то все происходит законно.

С началом полномасштабного вторжения в военкоматы пришли многие мужчины и женщины, которые хотели присоединиться к рядам ВСУ. Однако взяли не всех, а основной причиной отказа были сопутствующие болезни или ухудшенное состояние здоровья. Читай список болезней, с которыми не принимают на службу.

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