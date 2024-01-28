Війна в Україні

Придатний чи ні? Список хвороб, з якими не беруть на службу

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 28 Січня 2024, 11:15
хвороби
Фото: Unsplash

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