Адміністративна відповідальність: який штраф за неявку у військкомат після отримання повістки

В Україні від 24 лютого 2022 року діє воєнний стан, який зобов’язує всіх чоловік призовного віку з’являтися до військкомату для оновлення своїх даних. Військове керівництво наголошує: через те, що велика кількість чоловіків досі добровільно не оновили дані, в країні цей процес врегульовують видачею повісток.

Який штраф за неявку до військкомату після отримання повістки передбачено законом — пояснюємо у матеріалі.

Після того, як особа отримала повістку особисто в руки та підписала її, вона повинна піти до військкомату чи територіального центру комплектування для того, щоб стати на облік та уточнити свої дані.

Варто розуміти, що під час вручення повістки вперше людина має лише оновити свої дані. Вже потім приходить повістка для проходження медкомісії. Лише після її висновку чоловіка чи жінку можуть направити на військову службу.

За неявку до військкомату після отримання повістки передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність.

Штраф за неявку до військкомату

Якщо тобі вручили повістку для уточнення облікових даних або проходження медкомісії, а ти не з’явився до військкомату, тобі загрожує адміністративна відповідальність.

На військовозобов’язаного чекає штраф від 1700 до 3400 гривень. Для посадовців штраф становить від 3400 до 5100 гривень.

У разі, якщо людина отримала повістку вдруге протягом року та знову не з’являється до військкомату, це карається штрафом у розмірі від 3400 гривень до 5100 гривень, або від 5100 гривень до 8500 гривень для посадовців.

Якщо ж не з’явитися до військкомату після вручення повістки третього чи четвертого типу — призов до ЗСУ та мобілізаційне розпорядження, — тоді загрожує кримінальна відповідальність.

Ухилення від призову на службу у період воєнного часу карається позбавленням волі від трьох до п’яти років.

Раніше ми розповідали, які штрафи є для тих, хто ухиляється від призову.

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