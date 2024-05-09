До 59 тисяч! В Україні підвищили штрафи для ухилянтів — подробиці

Парламент ухвалив у другому читанні законопроект №10379, який передбачає збільшення штрафів за порушення правил військового обліку. Інформацію про голосування оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
Підтримали цей законопроект 256 депутатів, утрималися четверо і ніхто не проголосував проти.
Новий законопроект викладає статті 210 та 201-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення у новій редакції.
Законопроект №10379 передбачає суттєве збільшення штрафів за порушення правил військового обліку.
Наприклад, за відмову від повістки або неприбуття до військкомату штрафи становитимуть від 3400 до 5100 гривень у мирний час. За повторне порушення впродовж року або в особливий період сума штрафу буде від 5100 до 8500 гривень та від 17 000 до 25 500 гривень відповідно.
Водночас нові штрафи за порушення законодавства про оборону та мобілізацію становитимуть:
Варто зауважити, що нові штрафи набудуть чинності на наступний день після офіційного опублікування закону, який ще має бути підписаний президентом України Володимиром Зеленським.
Особам, які не з’являться у ТЦК за повісткою, уникають постановки на облік та не оновлюють свої дані вчасно, спочатку буде нараховано мінімальний штраф у розмірі 17 000 гривень. Також компанії, які не дотримуються правил ведення військового обліку своїх працівників, будуть штрафуватися на суму від 34 000 гривень.
Варто зазначити, що статті 210 та 201-1 не стосуватимуться випадків, коли Територіальний центр комплектування може отримати особисті дані з електронних державних реєстрів.
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