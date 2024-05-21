Административная ответственность: какой штраф за неявку в военкомат после получения повестки

В Украине от 24 февраля 2022 года действует военное положение, которое обязывает всех мужчин призывного возраста являться в военкомат для обновления своих данных. Военное руководство отмечает: потому, что большое количество мужчин до сих пор добровольно не обновили данные, в стране этот процесс регулируют выдачей повесток.

Какой штраф за неявку в военкомат после получения повестки предусмотрен законом — объясняем в материале.

После того как человек получил повестку лично в руки и подписало ее, он должен пойти в военкомат или территориальный центр комплектования для того, чтобы стать на учет и уточнить свои данные.

Следует понимать, что при вручении повестки впервые человек должен только обновить свои данные. Уже потом приходит повестка для прохождения медкомиссии. Только после заключения мужчину или женщину могут направить на военную службу.

За неявку в военкомат после получения повестки предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Штраф за неявку в военкомат 2024

Если тебе вручили повестку для уточнения учетных данных или прохождения медкомиссии, а ты не явился в военкомат, тебе грозит административная ответственность.

Военнообязанного ждет штраф от 1700 до 3400 гривен. Для должностных лиц штраф составляет от 3400 до 5100 гривен.

В случае, если человек получил повестку второй раз в течение года и снова не появляется в военкомат, это наказывается штрафом в размере от 3400 гривен до 5100 гривен, или от 5100 гривен до 8500 гривен для чиновников.

Если не явиться в военкомат после вручения повестки третьего или четвертого типа — призыв в ВСУ и мобилизационное распоряжение, — тогда грозит уголовная ответственность.

Уклонение от призыва на службу в период военного времени карается лишением свободы от трех до пяти лет.

Раньше мы рассказывали про штрафы для тех, кто уклоняется от призыва.

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