До 59 тысяч! В Украине повысили штрафы для уклонистов — подробности

Парламент принял во втором чтении законопроект №10379, который предусматривает повышение штрафов за нарушение правил воинского учета. Информацию о голосовании обнародовал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Поддержали данный законопроект 256 депутатов, воздержались четверо и никто не проголосовал против.

Новый законопроект излагает статьи 210 и 201-1 Кодекса Украины про административные правонарушения в новой редакции.

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Законопроект №10379 предусматривает существенное увеличение штрафов за нарушение правил воинского учета.

Например, за отказ от повестки или неприбытие в военкомат штрафы составят от 3400 до 5100 гривен в мирное время. За повторное нарушение в течение года или в особый период сумма штрафа будет от 5100 до 8500 гривен и от 17 000 до 25 500 гривен соответственно.

В то же время новые штрафы за нарушение законодательства об обороне и мобилизации составят:

в мирное время — от 5100 до 8500 гривен для граждан, и от 17000 до 34000 гривен для должностных и юридических лиц;

для граждан, и для должностных и юридических лиц; повторно в течение года — от 8500 до 11 900 гривен для граждан, и от 25 500 до 34 000 гривен для должностных и юридических лиц;

для граждан, и для должностных и юридических лиц; в военное время — от 17 000 до 25 500 гривен для граждан и от 34 000 до 59 000 гривен для должностных и юридических лиц.

Стоит заметить, что новые штрафы вступят в силу на следующий день после официального опубликования закона, который еще должен быть подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лицам, которые не появятся в ТЦК по повестке, избегают постановки на учет и не обновляют свои данные вовремя, сначала будет начислен минимальный штраф в размере 17 000 гривен. Также компании, которые не соблюдают правила ведения воинского учета своих работников, будут штрафоваться на сумму от 34 000 гривен.

Стоит отметить, что статьи 210 и 201-1 не будут касаться случаев, когда Территориальный центр комплектования может получить личные данные из электронных государственных реестров.

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