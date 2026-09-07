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Выборы в Германии 2026: победа AfD и тревожный сигнал для Европы

Ольга Петухова, редактор сайта 07 сентября 2026, 14:00 4 мин.
выборы в германии 2026
Фото Pexels

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