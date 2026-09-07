Выборы в Германии 2026: победа AfD и тревожный сигнал для Европы

Ультраправые силы в Германии получили рекордную поддержку на выборах в Саксонии-Анхальт — 43,8% голосов.

И это историческое событие для страны, где после падения нацистского режима Адольфа Гитлера ультраправые силы не приходили к власти на федеральном или земельном уровне.

Теперь Альтернатива для Германии (AfD) — в шаге от абсолютного большинства в земельном парламенте.

Подобные результаты выборов в Германии уже вызвали бурную реакцию политиков за рубежом. Больше о событии и может ли оно повлиять на Украину — в материале.

Выборы в Германии 2026: рейтинг Альтернативы для Германии

По предварительным результатам выборов 6 сентября 2026 года, в федеральной земле Саксония-Анхальт победила ультраправая Альтернатива для Германии AfD.

Ее представители получили 43,8% голосов и 39 из 83 мест в земельном парламенте. Это почти вдвое больше, чем партия имела в 2021 году — тогда ее результат составлял 20,8%. Хотя до абсолютного большинства AfD не хватило трех мандатов.

Символично, что явка в Саксонии-Анхальт достигла 77,8% — самого высокого уровня со времени воссоединения Германии, а одной из главных причин высокой активности стало именно желание поддержать AfD.

Результат стал серьезным ударом для ХДС канцлера Фридриха Мерца: его партия получила лишь 17,2% против 37,1% пять лет назад.

Эти выборы важны для всей Германии: AfD до сих пор не возглавляла правительство ни одной земли, а теперь стала у цели. В то же время основные немецкие партии придерживаются так называемого брандмауэра — отказываются от сотрудничества с ультраправыми.

Для Украины результат также имеет значение. AfD выступает за пересмотр политики Германии в отношении агрессии России и высказывается скептически относительно военной поддержки Украины, тогда как правительство Мерца поддерживает Киев.

Однако земельные выборы сами по себе не меняют внешнюю политику Германии — ключевые решения относительно международной политики принимаются на федеральном уровне.

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Выборы в Германии: как прокомментировали результаты мировые лидеры

Результат выборов в немецкой земле Саксония-Анхальт вызвал бурную реакцию как в самой Германии, так и за ее пределами.

Лидер парламентской фракции ХДС Торстен Фрай назвал выборы «переломным моментом». Он подчеркнул, что еще никогда партия, которую классифицируют как правоэкстремистскую, не получала настолько высокого результата.

Результат AfD привлек внимание и европейских политиков. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил партию с победой и намекнул на изменения вправо в европейской политике: “Пристегните ремни, это только начало”.

A huge night for Germany and Europe! Congratulations to @Alice_Weidel, @UlrichSiegmund and the entire @AfD on their landslide victory in Saxony-Anhalt! Buckle up. This is just the beginning! 💪 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 6, 2026

Лидер итальянской Лиги Маттео Сальвини назвал результат триумфом и заявил, что он свидетельствует о сильном запросе на изменения.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, наоборот, резко отреагировал на успех AfD. Он заявил, что в Польше только “идиоты или предатели” могут радоваться триумфу AfD в Германии, добавив, что таких людей немало среди представителей Конфедерации и PiS.

W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacjach i PiS. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 6, 2026

На выборы отреагировал и Илон Маск. Он написал “Хороший результат” под постом Алисы Вайдель, в котором она поздравляла кандидата AfD Ульриха Зигмунда. Сам Зигмунд поблагодарил Маска за поддержку и заявил, что был бы рад «сильному и конструктивному сотрудничеству», если AfD получит возможность сформировать правительство в земле.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко высказался о победе ультраправых и их приверженности к России скептически: “Даже если и придут к власти, будут водить Путина за нос”.

Выборы в Германии настораживают, они показывают, что в Европе существует тенденция к усилению ультраправых настроений, которое происходит из-за недоверия избирателей к правящим политическим силам.

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