Парламентские выборы в Армении 2026: кто победил

Центральная избирательная комиссия Армении завершила подсчет голосов на всех 2005 избирательных участках и обнародовала официальные результаты прошедших 7 июня 2026 года внеочередных парламентских выборов.

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Выборы в Армении 2026: партия Никола Пашиняна победила

Убедительную победу на выборах в Армении одержала правящая партия Гражданский договор под руководством действующего премьер-министра Никола Пашиняна, за которую проголосовали 49,81% избирателей, что составляет 727 160 граждан.

Несмотря на то, что финальный процент остановился на грани абсолютного большинства, особенности армянского избирательного законодательства и распределения остатков голосов позволяют политсиле Пашиняна получить контрольный пакет мандатов от 61 до 64 мест.

Это полностью обеспечивает Гражданскому договору возможность самостоятельно сформировать новое правительство без вступления в коалиционные союзы.

Всего в выборах приняли участие 18 политических сил, а итоговая явка избирателей составила 58,97%, привлекая к голосованию почти 1,4 миллиона граждан из более 2,5 миллиона зарегистрированных в списках.

Новый состав армянского парламента будет четырехпартийным, поскольку законодательный барьер преодолели еще три оппозиционные силы, две из которых имеют четкую пророссийскую ориентацию.

Второе место занял оппозиционный альянс Сильная Армения, возглавляемый российским миллиардером Самвелом Карапетяном, набравший 23,29% голосов и рассчитывающий на 28–29 депутатских кресел.

Третью позицию занял блок бывшего президента Роберта Кочаряна Армения с результатом 9,94% конвертируемой поддержки в 11–12 мандатов.

Последней политической силой, прошедшей в парламент, стала партия Процветающая Армения, которая балансировала на грани проходного ценза и набрала ровно 4% голосов избирателей, получив 4 депутатских места.

В ночь после голосования Никол Пашинян объявил об исторической победе, подчеркнув, что Гражданский договор получил значительно больший и крепкий вотум доверия от народа, чем во время предыдущей избирательной кампании 2021 года.

Глава правительства заверил, что полученный мандат будет безоговорочно гарантировать внутреннюю стабильность, развитие демократических институтов и построение долговременного мира в регионе Южного Кавказа.

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Выборы проходили в условиях обострения отношений между Ереваном и Москвой, а также на фоне открытых попыток Российской Федерации повлиять на волеизъявление из-за мобилизации прокремлевской диаспоры и медийных манипуляций.

Комментируя внешнеполитический вектор, Пашинян подтвердил, что Армения продолжит свой стратегический курс на сближение с Европейским Союзом, в то же время прагматично оставаясь в рамках Евразийского экономического союза во избежание критических экономических шоков.

Для Украины такой результат означает сохранение суверенного партнера в регионе, последовательно дистанцирующего зон контроля Кремля.

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