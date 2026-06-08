Парламентские выборы в Армении 2026: кто победил

Центральная избирательная комиссия Армении завершила подсчет голосов на всех 2005 избирательных участках и обнародовала официальные результаты прошедших 7 июня 2026 года внеочередных парламентских выборов.
Читай в материале, кто победил на выборах в Армении и как результаты окажут влияние на отношения с Украиной.
Выборы в Армении 2026: партия Никола Пашиняна победила
Убедительную победу на выборах в Армении одержала правящая партия Гражданский договор под руководством действующего премьер-министра Никола Пашиняна, за которую проголосовали 49,81% избирателей, что составляет 727 160 граждан.
Несмотря на то, что финальный процент остановился на грани абсолютного большинства, особенности армянского избирательного законодательства и распределения остатков голосов позволяют политсиле Пашиняна получить контрольный пакет мандатов от 61 до 64 мест.
Это полностью обеспечивает Гражданскому договору возможность самостоятельно сформировать новое правительство без вступления в коалиционные союзы.
Всего в выборах приняли участие 18 политических сил, а итоговая явка избирателей составила 58,97%, привлекая к голосованию почти 1,4 миллиона граждан из более 2,5 миллиона зарегистрированных в списках.
Новый состав армянского парламента будет четырехпартийным, поскольку законодательный барьер преодолели еще три оппозиционные силы, две из которых имеют четкую пророссийскую ориентацию.
- Второе место занял оппозиционный альянс Сильная Армения, возглавляемый российским миллиардером Самвелом Карапетяном, набравший 23,29% голосов и рассчитывающий на 28–29 депутатских кресел.
- Третью позицию занял блок бывшего президента Роберта Кочаряна Армения с результатом 9,94% конвертируемой поддержки в 11–12 мандатов.
- Последней политической силой, прошедшей в парламент, стала партия Процветающая Армения, которая балансировала на грани проходного ценза и набрала ровно 4% голосов избирателей, получив 4 депутатских места.
В ночь после голосования Никол Пашинян объявил об исторической победе, подчеркнув, что Гражданский договор получил значительно больший и крепкий вотум доверия от народа, чем во время предыдущей избирательной кампании 2021 года.
Глава правительства заверил, что полученный мандат будет безоговорочно гарантировать внутреннюю стабильность, развитие демократических институтов и построение долговременного мира в регионе Южного Кавказа.
Выборы проходили в условиях обострения отношений между Ереваном и Москвой, а также на фоне открытых попыток Российской Федерации повлиять на волеизъявление из-за мобилизации прокремлевской диаспоры и медийных манипуляций.
Комментируя внешнеполитический вектор, Пашинян подтвердил, что Армения продолжит свой стратегический курс на сближение с Европейским Союзом, в то же время прагматично оставаясь в рамках Евразийского экономического союза во избежание критических экономических шоков.
Для Украины такой результат означает сохранение суверенного партнера в регионе, последовательно дистанцирующего зон контроля Кремля.
Раньше мы писали, когда будут выборы в США — читай в материале, когда будут выбирать нового президента Штатов.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!