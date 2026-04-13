Петер Мадяр: факты из биографии и политические амбиции победителя выборов в Венгрии

В истории Венгрии наступил момент, который многие называли невозможным: 16-летнее безраздельное правление Виктора Орбана завершилось убедительной победой оппозиции.

Символом этого тектонического сдвига стала народная песня Tavaszi szél (Весенний ветер), которую сотни тысяч людей пели на митингах Петера Мадяра — человека, чья фамилия буквально переводится как венгр, и теперь получила конституционное большинство в парламенте.

Мадяр, которого сторонники называют спасателем от политического застоя, а скептики — прокачанной версией Орбана, смог сделать то, что не удавалось объединенной оппозиции годами: разбить монополию Фидес, используя ее собственное оружие.

Петер Мадяр: жизненный путь и политическая карьера победителя выборов

Родившись в 1981 году в семье влиятельных юристов, Петер Мадяр с детства был окружен людьми, формировавшими государственную систему. Его дедушка был судьей Верховного суда и медиазвездой, а крестный отец Ференц Мадл занимал пост президента страны.

Образование в элитной католической школе и университете Пазманя лишь закрепило его статус во властных кругах. Там он впервые встретил Орбана и, вдохновленный его консервативным поворотом, вступил в ряды Фидес в 2002 году после болезненного поражения партии.

Много лет Мадяр оставался в тени своей бывшей супруги Юдит Варги, сделавшей блестящую карьеру к министру юстиции, тогда как он сам занимал важные, но менее публичные должности в госструктурах и представительствах при ЕС.

Перелом в жизни Мадяра и всей страны произошел в начале 2024 года из-за громкого коррупционного и нравственного скандала с помилованием заместителя директора детдома, причастного к сокрытию педофилии.

Когда Каталин Новак и Юдит Варга ушли в отставку, Мадяр решил громко хлопнуть дверью. Его пост в фейсбуке о нежелании быть частью системы, где лидеры прячутся за женскими юбками, стал началом его политического взлета.

Решающим моментом стало двухчасовое интервью по каналу Partizan, которое посмотрел каждый пятый житель страны. Мадяр предстал не как радикальный революционер, а как инсайдер-разоблачитель, знающий каждую деталь “мафиозной системы” изнутри, что и вызвало беспрецедентное доверие общества.

Для выборов 2026 Мадяр избрал стратегию изнурительного труда и прямого контакта с людьми, взяв под контроль маргинальную партию Тиса. Название, совпадающее с названием главной реки страны, стало мощным символом национальной идентичности.

Его кампания держалась на сети волонтерских островов Тисы и затяжных турах по провинции, где раньше Орбан чувствовал себя полновластным хозяином. Мадяр проводил до шести встреч в день, фокусируясь на приземленных проблемах: экономике, инфраструктуре и коррупции.

