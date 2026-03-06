Венгрия взяла в заложники экипаж Ощадбанка: в МИДе назвали это государственным терроризмом

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об акте государственного терроризма со стороны Венгрии: в Будапеште правоохранительные органы фактически взяли в заложники семерых граждан Украины — работников инкассаторской службы Ощадбанка — и изъяли огромную сумму перевозимых ими наличных и золота.

МИД Украины требует от Будапешта освободить работников Ощадбанка

Согласно официальным данным Ощадбанка и Национального банка Украины, два инкассаторских автомобиля осуществляли регулярную, заранее согласованную перевозку валютных ценностей между Raiffeisen Bank International AG (Австрия) и АО Ощадбанк (Украина).

Груз следовал транзитом через территорию Венгрии и был оформлен согласно всем международным правилам и европейским таможенным процедурам. Объем изъятых ценностей поражает:

$40 млн. США;

€35 млн;

9 кг банковского золота.

Несмотря на полную законность транзита, венгерские власти без объяснения причин заблокировали движение машин. Согласно данным GPS-сигнала, оба автомобиля сейчас находятся в самом центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур страны.

Однако наихудшей остается ситуация с экипажем: мобильная связь с семью инкассаторами отсутствует, их точное местонахождение и состояние здоровья венгерская сторона скрывает.

Министр иностранных дел Андрей Сибига прямо связал этот инцидент с политической риторикой премьера Венгрии Виктора Орбана, назвав задержание украинцев “рекетом”.

— Если это та самая сила, о которой заявлял господин Орбан, то это сила преступной группировки. Это государственный терроризм и рэкет, – подчеркнул министр.

Украина уже направила официальную ноту протеста и готовит обращение в Европейский Союз. Киев требует от Брюсселя четкой правовой оценки действий страны-члена ЕС, которая, по словам Сибиги, прибегла к ограблению и захвату заложников.

Национальный банк Украины выступил с жестким требованием немедленно освободить инкассаторские бригады и вернуть груз. В НБУ подчеркивают, что это была стандартная банковская операция по обслуживанию корреспондентских счетов и любое препятствие такому транзиту является грубым нарушением финансовых регламентов ЕС.

В настоящее время руководство Ощадбанка находится на постоянной связи с правоохранительными органами Украины. Ситуация усугубляется тем, что Венгрия до сих пор не предоставила никакого официального обоснования своим действиям, держа украинских граждан в полной изоляции.

