Рейтинг Орбана на виборах: сможет ли он удержаться у власти — последние опросы

Накануне выборов в Венгрии рейтинг премьер-министра Виктора Орбана заметно снизился — и это стало одной из главных интриг кампании.

Рейтинг Орбана на выборах

До выборов в Венгрии остаются считаные дни — они состоятся в ближайшее воскресенье, 12 апреля. Избирательная кампания выходит на финишную прямую.

По последним социологическим опросам, партия Орбана Фидес существенно отстаёт от оппозиции. В частности, исследование 21 Kutatóközpont показывает:

Среди избирателей, которые уже определились, Фидес поддерживают около 37%, тогда как оппозиционная партия Тиса во главе с Петером Мадьяром имеет примерно 56%.

Ещё несколько недель назад разрыв был меньше, но сейчас время работает не в пользу действующего премьера.

Почему падает рейтинг Орбана

Что же повлияло на падение рейтинга Орбана?

Главным фактором стал громкий политический скандал. В СМИ появилась информация о возможных регулярных отчётах венгерских чиновников перед Кремлём.

Эти обвинения вызвали значительный политический резонанс и подорвали доверие части избирателей к власти Орбана.

Второй важный фактор — недовольство длительным правлением.

Орбан находится у власти уже 16 лет, и оппозиция активно использует этот аргумент, заявляя, что именно эта власть виновна в экономическом застое и чрезмерной концентрации власти.

Мадьяр прямо призывает избирателей изменить политическую систему, которую он называет “нелиберальной демократией”.

Кроме того, оппозиция предлагает радикальные изменения: при наличии большинства в парламенте она планирует пересмотреть влияние власти на суды, медиа и другие государственные институты. Это влияет на часть электората, который хочет перемен.

Таким образом, рейтинг действующего премьера перед выборами остаётся относительно высоким, но уже недостаточным для уверенной победы. Скандалы, усталость от многолетнего правления и активная оппозиция существенно ослабили его позиции и сделали результаты голосования менее предсказуемыми.

Однако говорить о вероятной победе его оппонента Мадьяра пока рано.

Есть часть избирателей, которые не определились со своей позицией, и кому они отдадут голоса — неизвестно. Не исключено, что выборы будут непрозрачными и возможны фальсификации.

