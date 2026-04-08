Рейтинг Орбана на виборах: чи зможе він утриматися при владі — останні опитування

Напередодні виборів в Угорщині рейтинг прем’єра Віктора Орбана помітно знизився — і це стало однією з головних інтриг кампанії.

Рейтинг Орбана на виборах

До виборів в Угорщині лишають лічені дні — вони відбудуться у найближчу неділю, 12 квітня. Виборчі перегони добігають кінця.

За останніми соціологічними опитуваннями, партія Орбана Фідес суттєво відстає від опозиції. Зокрема, дослідження 21 Kutatóközpont показує:

Серед виборців, які вже визначилися, Фідес підтримують близько 37%, тоді як опозиційна партія Тиса на чолі з Петером Мадьяром має приблизно 56%.

Ще кілька тижнів тому розрив був меншим, але зараз час працює не на користь чинного прем’єра.

Чому рейтинг Орбана падає

Що ж вплинуло на падіння рейтингу Орбана?

Головним фактором став гучний політичний скандал. У ЗМІ потрапила інформація про можливі регулярні звіти угорських посадовців перед Кремлем.

Ці звинувачення мали значний політичний резонанс і підірвали довіру частини виборців до влади Орбана.

Другий важливий чинник — невдоволення довготривалим правлінням.

Орбан перебуває при владі вже 16 років, і опозиція активно використовує цей аргумент, заявляючи що саме ця влада винна у економічному застої та надмірній концентрації влади.

Мадьяр прямо закликає виборців змінити політичну систему, яку він називає “неліберальною демократією”.

Крім того, опозиція пропонує радикальні зміни: за наявності більшості в парламенті вона планує переглянути вплив влади на суди, медіа та інші державні інституції. Це впливає на частину електорату, який хоче змін.

Отже, рейтинг чинного прем’єра перед виборами залишається відносно високим, але вже недостатнім для впевненої перемоги. Скандали, втома від багаторічного правління та активна опозиція суттєво послабили його позиції й зробили результати голосування менш передбачуваними.

Але говорити про ймовірну перемогу його опонента Мадьяра зарано.

Є частина виборців, які не визначилися зі своєю позицією, і кому вони віддадуть голоси — невідомо. Не виключено, що вибури будуть не прозорими і можливі фольсифікації.

