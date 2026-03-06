МЗС офіційно рекомендує українцям утриматися від подорожей до Угорщини

МЗС України зазначає, що Угорщина більше не є безпечною країною для українців, а дії її влади визнані свавільними та непередбачуваними.

З огляду на те, що угорська сторона фактично вдалася до практики захоплення заручників та конфіскації державного майна без жодних правових підстав, МЗС наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Угорщини.

Київ заявляє, що за нинішніх умов неможливо гарантувати безпеку українців на території цієї країни.

МЗС наполегливо радить українцям не перетинати угорський кордон

Усім, хто планував подорожі до Європи або повернення додому через територію Угорщини, радять пріоритизувати альтернативні маршрути. Це стосується як приватних поїздок, так і пасажирських перевезень.

Транзити через Польщу, Словаччину чи Румунію наразі розглядається як єдині безпечні варіанти, оскільки перетин угорського кордону тепер супроводжується ризиком необґрунтованих затримок або агресивних дій з боку місцевих силових структур.

Читати на тему Угорщина взяла в заручники екіпаж Ощадбанку: в МЗС назвали це державним тероризмом Сибіга звинуватив Угорщину у захопленні заручників та пограбуванні Ощадбанку.

Крім того, українське відомство застерігає вітчизняні та міжнародні компанії від ведення ділової активності в Угорщині, вказуючи на високу ймовірність свавільного вилучення активів та майна.

Бізнесу рекомендують враховувати фактор державного рекету під час планування будь-яких логістичних ланцюжків, що проходять через угорську територію. Фактично, Будапешт опинився у фінансовій ізоляції з боку України, що може призвести до довгострокового перегляду всіх економічних зв’язків.

Раніше ми писали, коли будуть вибори в Угорщині 2026 — читай в матеріалі, які відомі головні кандидати на перемогу та чи є перші прогнози.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!