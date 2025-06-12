Вибори в Угорщині 2026: головні опоненти та чи є перші прогнози

У 2026 році в Угорщині відбудуться парламентські вибори. З 2010 року перемагала партія Орбана, тож у світі стежитимуть за виборами, чи переможу він знову. І, звісно, для самих угорців, ці вибори матимуть важливі наслідки.

Читай у матеріалі, коли вибори в Угорщині 2026 та що про них відомо вже зараз.

Вибори в Угорщині 2026: що відомо

Вибори в Угорщині відбудуться у квітні 2026 року, точну дату має оголосити президент не менш як за 72 години до голосування.

Жителі країни підуть до виборчих дільниць, щоб обрати новий парламент, який сформує уряд та всю вертикаль влади у країні. У цих виборах братимуть участь кілька партій.

Fidesz — очолювана Віктором Орбаном, вона після перемоги на виборах 2022 року продовжує тримати курс на супербільшість у парламенті. Орбан уже заявив про готовність продовжувати політику суверенітету, розвиток сільської інфраструктури та економічної стабільності.

TISZA (Повага і Свобода) — очолює Петр Мадяр, вона утворилася у 2024 році та вже здобула понад 30 % підтримки на виборах до Європарламенту 2024. У лютому 2025 Мадяр презентував свою програму щодо боротьби з корупцією, підтримки громадян та незалежності судочинства.

Democratic Coalition, MSZP, Dialogue планували об’єднатись, але після 2024 року розділилися.

Momentum Movement вирішила не висуватись на парламент у 2026 році, щоб підтримати зміну уряду через мобілізацію громадянського суспільства.

Тож головними суперниками залишаються Орбан та Мадяр.

Вибори в Угорщині 2026: що кажуть опитування

В країні у травні 2025 провели опитування щодо виборів. Якби вони проходили у той самий момент, то партія Орбана посіла б друге місце із помітним відставанням від опозиційної партії Мадяра, повідомляє опитування аналітичного центру Publicus.

Якщо рахувати лише тих виборців, які були б готові вийти голосувати, то 43% підтримали б партію TISZA, тоді як за Fidesz проголосували б лише 36%.

Приблизно така ж різниця спостерігається, якщо взяти рівень підтримки партій серед усіх угорців: 30% респондентів готові підтримати Мадяра і лише 24% — Орбана.

Щодо інших партій, то серед угорських виборців, готових голосувати, 9% обрали б опозиційну лівоцентристську Демократичну коаліцію, а 5% — ультраправу Нашу батьківщину.

В Угорщині є багато українців, серед яких є і біженці з дітьми. Їм треба здобувати освіту і багато хочуть робити це українською мовою. Раніше ми розповідали, що в Угорщині відкрили першу двомовну українську школу.

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