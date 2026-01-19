Рада миру Трампа: мільярд доларів за право творити світову дипломатію — хто в колі обраних

Дональд Трамп створює нову міжнародну організацію під гучною назвою Рада миру. Він прагне показати, що США знову можуть вирішувати світові конфлікти, але не через старі міжнародні структури типу ООН, а через новий політичний орган, який контролюватиме Вашингтон.

Більше деталей про Раду Миру Дональда Трампа, її потенційних учасників і рекордні суми внесків за постійне членство — у матеріалі.

Рада миру Трампа: склад і статут

Трамп не раз стверджував, що ООН неефективна — надто повільна, надто політизована, і часто не здатна примусити сторони до миру. І що він — єдиний, хто може навести порядок у світі.

Саме тому він вирішив створити новий орган, який назвав Рада миру, і який, за його задумом, має поєднувати країни, які готові підтримувати США, мають стратегічну важливість, і що важливо — можуть заплатити за своє членство.

За повідомленнями Reuters, Associated Press, Guardian та інших міжнародних ЗМІ, перші запрошення від американської сторони до лідерів країн вже надіслані.

Одним з перших лідерів, хто отримав запрошення Трампа, був президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Він прийняв пропозицію увійти до Ради миру, про що заявив його офіційний представник.

Наразі відомо, що, як мінімум, 60 країн вже отримали запрошення взяти участь в новій ініціативі, в їхньому числі: Аргентина, Канада, Туреччина, Єгипет, Індія, Австралія, Йорданія, Греція, Кіпр, Франція, Румунія, Німеччина, Пакистан.

Кремль повідомив, що російському президенту Володимиру Путіну також надіслали запрошення приєднатися до Ради миру, і зараз у Москві вирішують, як відповісти на таку пропозицію.

А прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив листа від президента США і повідомив, що Будапешт прийняв це почесне запрошення, як визнання своїх зусиль у справі миру.

Рада миру Трампа: статут

Спочатку Рада миру мала бути органом, який припинить бойові дії у Газі. Але тепер Газа стає “пілотним проєктом”, а сама організація має займатися й іншими глобальними конфліктами.

У її статуті зазначено, що орган набуде офіційного статусу, коли три держави погодяться на її хартію. За задумом Трампа, він має стати її першим президентом і отримати повновладне право визначати, кого запрошувати до членства.

Рішення у Раді прийматимуться більшістю, кожна держава матиме один голос, проте всі ці рішення мають бути затверджені президентом, що фактично нівелює позицію інших.

Найцікавіша стаття статуту — фінансова. Якщо держава хоче мати постійне членство — вона повинна заплатити щонайменше $1 мільярд.

Ця сума має бути внесена готівкою або іншими ліквідними коштами прямо до Ради миру.

Країни, які не зроблять цей внесок, все одно можуть брати участь у роботі організації, але лише тимчасово, з обмеженням у терміном у три роки, а їхній подальший статус багато в чому залежатиме від бажання голови Ради — Дональда Трампа.

І це дуже відрізняється від того, як працює, приміром, ООН, в якій постійні члени Ради безпеки не сплачують за свої місця. У Раді миру мільярд доларів фактично стає ціною за вплив.

Дональд Трамп як вічний і незмінний голова Ради миру

Дональд Трамп отримує статус першого голови, а всі рішення, які ухвалює Рада більшістю голосів, вступають у силу тільки після його особистого підпису, тобто фактично він має право вето.

Окрім того, президент США сам призначає свого наступника, затверджує склад учасників, а також офіційну печатку органу. Він же визначає, коли і де збирається Рада, а також які теми будуть розглядатися.

І нарешті, він має можливість виключити будь-яку державу з Ради, а зупинити таке рішення можна лише якщо дві третини членів проголосують проти.

Таким чином, нова організація матиме авторитарну модель управління, в якій влада зосереджена в руках однієї людини, яка визначає долю її рішень. Скільки усього країн погодяться стати членами нового клубу миротворців — покаже час.

Джерело: Bloomberg.

