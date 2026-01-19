Давос-2026: українське питання та виклики непередбачуваної політики Трампа

19 січня на швейцарському гірськолижному курорті Давос стартує черговий, 56-й, Всесвітній економічний форум.

Його робота триватиме п’ять днів — до 23 січня. Передбачається, що він стане місцем діалогу для найвпливовіших персон світу, а Володимир Зеленський зустрінеться у Давосі з Дональдом Трампом.

Чого чекати Україні від міжнародного економічного форуму у Давосі 2026 і які теми цьогоріч опиняться у центрі уваги політичної та економічної еліти — у матеріалі.

Всесвітній економічний форум у Давосі 2026: хто приїде

Форуми в Давосі неодноразово критикували як місце зустрічі багатих, але цьогоріч перед світовою елітою стоїть багато викликів, і діалог обіцяє бути напруженим.

Дехто з аналітиків вважає, що США й Китай зосереджуватимуться лише на власних інтересах, і тепер Всесвітній економічний форум має довести свою впливовість.

Цьогоріч до Давоса з’їдуться понад шістдесят президентів і прем’єр-міністрів, десятки очільників фінансово-економічних відомств, а також близько восьмисот керівників найбільших корпорацій світу.

Давос 2026 відвідають і провідні політичні діячі країн Великої сімки, в тому числі президент Франції Емманюель Макрон. Свою участь також підтвердили голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Китай представлятиме віце-прем’єр Хе Ліфен.

Найчисельнішою стане делегація Сполучених Штатів: разом із президентом Дональдом Трампом до Давоса прибудуть державний секретар Марко Рубіо, міністри фінансів і торгівлі Скотт Бессент та Говард Латнік, а також Джеймісон Грір, Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, кілька членів Конгресу.

Україну представлятиме президент Володимир Зеленський, а також міністр економіки і сільського господарства Олексій Соболєв.

Читати на тему Зеленський оприлюднив 20 пунктів мирного плану: повний текст Стали відомі ключові вимоги мирного плану Зеленського: деокупація Харківщини, Сумщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини, обмін всіх на всіх та нові гарантії безпеки.

Економічний форум в Давосі 2026: нові виклики

Агентство Reuters визначило головну ідею нинішнього формулу так: Давос розпочинає нову еру спроб впоратися зі світовим порядком, який розхитав Трамп.

Нещодавно президент США оголосив про введення додаткових мит для Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії через підтримку ними цілісності Данії з Гренландією, і ця проблема, безсумнівно, стане однією з найважливіших для обговорення.

Україна на форумі в Давосі розраховує на новий діалог з Трампом — можливі переговори між лідерами держав.

За наявною інформацією, європейські партнери намагатимуться переконати Трампа підтримати гарантії безпеки для України після припинення вогню.

А європейські політики запропонували зробити Давос 2026 місцем для підписання масштабної угоди між Україною і США щодо відновлення — на суму до $800 млрд. Цей документ уже охрестили “угодою про процвітання”.

Проте переговори обіцяють бути динамічними, тож Україні доведеться докласти зусиль, щоб донести до Трампа реалістичне бачення ситуації: нещодавно президент США знову публічно намагався перекласти відповідальність за відсутність мирної угоди з Росії на Україну.

Тож аналітики сходяться на думці: саме непередбачувана політика Трампа стане одним із головних викликів Давосу-2026.

Читай також: Трамп і Гренландія — для чого президенту США острів Данії.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!